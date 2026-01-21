قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

بلغة قائد يضع إحلال السلام والاستقرار في صدارة أولوياته، ويؤمن بأن التنمية والخير للشعوب لا يتحققان إلا عبر الحوار والتفاهم والتعاون، جاءت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى المجتمع الدولي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية، لتعكس رؤية مصر في التعامل مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المُتسارعة، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية.

وقد أجمع خبراء - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - على أن الرسالة الأبرز في خطاب الرئيس من "منصة منتدى دافوس" تمثلت في التحذير من كلفة غياب الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، مشيرين إلى أن تأكيده على الحوار واحترام القانون الدولي وتسوية النزاعات سلميًا يعكس إدراكًا مصريًا راسخًا بأن الاستقرار لم يعد ترفًا سياسيًا، بل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الإطار، نوه خبير مجموعة الأمن الإقليمي الدكتور خالد عكاشة، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه بمنتدى دافوس، على أهمية التمسك بالحوار والتعاون الدولي، وإعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذه المرتكزات تمثل ثوابت السياسة المصرية التي يثمنها المجتمع الدولي، حيث تلتزم مصر بالقوانين الدولية وتحرص دومًا على تجنب التصعيد، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول مستدامة لمختلف الأزمات.

وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي يعكس مكانة مصر كدولة ركيزة للاستقرار في المنطقة، ودولة فاعلة وصانعة للسلام على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.

وشدّد خبير الأمن الإقليمي على أن حديث الرئيس السيسي من تلك المنصة العالمية جدد التأكيد على حرص مصر على منح أولوية للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الرخاء المشترك لشعوب العالم، باعتبار ذلك جوهر التنمية الشاملة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت الدكتور خالد عكاشة إلى أن الرئيس حرص على تقديم نموذج مصري يقوم على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم الضغوط العالمية، لافتاً إلى أن إبراز دور القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إفراد الرئيس السيسي مساحة واضحة للقضية الفلسطينية في حديثه بمنتدى دافوس يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، انطلاقًا من قناعتها بأن أي حديث عن استقرار دائم في الشرق الأوسط يظل منقوصًا دون تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف.

واعتبر المحلل السياسي أن التشديد على تثبيت وقف إطلاق النار، وتسريع جهود إعادة الإعمار، وإطلاق مسار سياسي جاد، يبعث برسالة واضحة إلى القوى الكبرى بضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها.

وأضاف فهمي أن الرسائل الموجهة إلى دوائر المال والأعمال في دافوس عكست ثقة الدولة في صلابة الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية الذكية والاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

وقد أبرز الخبراء أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التعاون الدولي والتكامل الإقليمي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعكس سعي مصر لأن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل اقتصادي عالمي أكثر عدالة واستدامة.

واختتم الخبراء بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي من هذا المنتدى العالمي شكلت خطابًا استراتيجيًا متكاملًا، جمع بين الدعوة إلى السلام، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، و بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كطرف فاعل ومؤثر في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي دافوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

لتعزيز آليات العمل.. «مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع منسقي الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات

محمد أبو العلا

العربي الناصري: السياسة المصرية الثابتة تحافظ على الأمن والاستقرار وتدعم مصالح الوطن العليا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

بالصور

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد