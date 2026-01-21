خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً

بلغة قائد يضع إحلال السلام والاستقرار في صدارة أولوياته، ويؤمن بأن التنمية والخير للشعوب لا يتحققان إلا عبر الحوار والتفاهم والتعاون، جاءت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى المجتمع الدولي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية، لتعكس رؤية مصر في التعامل مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المُتسارعة، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية.

وقد أجمع خبراء - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - على أن الرسالة الأبرز في خطاب الرئيس من "منصة منتدى دافوس" تمثلت في التحذير من كلفة غياب الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، مشيرين إلى أن تأكيده على الحوار واحترام القانون الدولي وتسوية النزاعات سلميًا يعكس إدراكًا مصريًا راسخًا بأن الاستقرار لم يعد ترفًا سياسيًا، بل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الإطار، نوه خبير مجموعة الأمن الإقليمي الدكتور خالد عكاشة، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه بمنتدى دافوس، على أهمية التمسك بالحوار والتعاون الدولي، وإعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذه المرتكزات تمثل ثوابت السياسة المصرية التي يثمنها المجتمع الدولي، حيث تلتزم مصر بالقوانين الدولية وتحرص دومًا على تجنب التصعيد، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول مستدامة لمختلف الأزمات.

وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي يعكس مكانة مصر كدولة ركيزة للاستقرار في المنطقة، ودولة فاعلة وصانعة للسلام على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.

وشدّد خبير الأمن الإقليمي على أن حديث الرئيس السيسي من تلك المنصة العالمية جدد التأكيد على حرص مصر على منح أولوية للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الرخاء المشترك لشعوب العالم، باعتبار ذلك جوهر التنمية الشاملة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت الدكتور خالد عكاشة إلى أن الرئيس حرص على تقديم نموذج مصري يقوم على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم الضغوط العالمية، لافتاً إلى أن إبراز دور القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إفراد الرئيس السيسي مساحة واضحة للقضية الفلسطينية في حديثه بمنتدى دافوس يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، انطلاقًا من قناعتها بأن أي حديث عن استقرار دائم في الشرق الأوسط يظل منقوصًا دون تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف.

واعتبر المحلل السياسي أن التشديد على تثبيت وقف إطلاق النار، وتسريع جهود إعادة الإعمار، وإطلاق مسار سياسي جاد، يبعث برسالة واضحة إلى القوى الكبرى بضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها.

وأضاف فهمي أن الرسائل الموجهة إلى دوائر المال والأعمال في دافوس عكست ثقة الدولة في صلابة الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية الذكية والاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

وقد أبرز الخبراء أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التعاون الدولي والتكامل الإقليمي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعكس سعي مصر لأن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل اقتصادي عالمي أكثر عدالة واستدامة.

واختتم الخبراء بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي من هذا المنتدى العالمي شكلت خطابًا استراتيجيًا متكاملًا، جمع بين الدعوة إلى السلام، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، و بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كطرف فاعل ومؤثر في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي.