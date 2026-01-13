خالد الجندي يوضح سبب قبول الله توبة سيدنا آدم رغم ارتكابه معصية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان لا يشعر بالخوف إلا عندما يعلم بوجود مراقبة، موضحا إن بعض الناس يخافون من كاميرات المراقبة أكثر من خوفهم من الله، وهو أمر مثير للدهشة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "بعض الأشخاص إذا اكتشفوا أنه لا توجد كاميرات مراقبة، يشعرون أنهم في مأمن وأن كل شيء مباح أمامهم، يضربون قواعد المرور ويخالفون الأنظمة لأنهم يعلمون أنه لا يوجد من يراقبهم، ولا يلتفتون إلى أن الله سبحانه وتعالى يراقبهم أينما كانوا".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هؤلاء الناس إذا كانوا يدركون أن الله معهم، لما تجرؤوا على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: "وهو معكم أينما كنتم".

خالد الجندي: الله هو الحليم لكنه لم يمد يده بالرحمة إلى إبليس

وتابع الشيخ خالد الجندي في حديثه عن صفة الحلم عند الله، مشيرًا إلى أن الحلم هو أن يكون الإنسان طويل البال على من يخطئ، ولا يسرع في الحكم عليه أو معاقبته.

وقال الشيخ خالد الجندي "الله سبحانه وتعالى هو الحليم، وغفور ورحيم، لكنه لم يمد يده بالرحمة إلى إبليس، رغم أن إبليس هو الآخر عصى الله، لماذا؟ لأن إبليس لم يقبل أمر الله، بل رد عليه وقال: 'لن أسجد'، بينما آدم عليه السلام لم يرد أمر الله بل عصاه بعجز، وعندما تاب وتلقى كلمات من ربه، تاب الله عليه".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الفارق بين آدم وإبليس يكمن في أن آدم استجاب لله وعجز عن التنفيذ، بينما إبليس رفض الأمر بالكامل، وهو ما جعل الله يغلق باب التوبة أمامه.