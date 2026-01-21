قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر شموس مضيئة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الإسلام حافظ على حقوق المرأة وكرمها، وأن الأزهر الشريف في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة، وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز في المراحل الجامعية وقبل الجامعية، وقد قمنا في الجامعة بافتتاح كليات نوعية كان للفتيات فيها نصيب كبير آخر هذه الكليات: كلية الذكاء الاصطناعي، ومعاهد التمريض، إضافة إلى شغل العديد من السيدات الفضليات  عمادة الكليات.

وبين فضيلته ضرورة السعي لإنتاج المعرفة لتكون لمجتمعاتنا اليد العليا؛ امتثالًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، مشيرًا إلى أن المعنى هنا يتسع لمفاهيم كثيرة، فاليد العليا هي المتفوقة في العلم والاقتصاد والمعرفة وليس المعنى قاصرًا على المنح والعطاء أو الصدقة.

وألمح فضيلته إلى أن المجتمعات العربية كانت زاخرة بنماذج نسائية لا زلنا نتحدث عنها، مستشهدًا بما قاله المتنبي:

ولو كان النساء كمثل هذي
لفضلت النساء على الرجال

مشيرًا إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل، كما أن العلاقة بين الليل والنهار علاقة تكامل، فلا تصلح الدنيا إذا كانت ليلًا بلا نهار أو نهارًا بلا ليل، وكذلك لا تصلح الحياة بالرجل دون المرأة ولا بالمرأة دون الرجل؛ لقول الله تعالى: ﴿والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى﴾ وهذا فقه تصلح به الحياة، وليس ما ينشر من أن المرأة ضد الرجل، وأن الرجل ضد المرأة، وما نشأ عن ذلك من توهم الصراع بينهما، ورحم الله العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوى الذي قال ذلك.

وأشاد فضيلته بحرص الوافدات على تلقي العلم في الأزهر الشريف، معربًا عن أمله في أنهن سيصبحن إن شاء الله قائدات صالحات في مجتمعاتهن عقب الانتهاء من الدراسة في الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الوافدات الذي نظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالتعاون مع لجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتورة أماني لوبيس، رئيسة جامعة شريف هداية الله بإندونيسيا سابقًا، والدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء، والدكتورة سلمى دوارة، عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة شهيدة مرعي، وكيلة كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، والدكتور عصام القاضي، رئيس الإدارة المركزية لمدن البعوث الإسلامية، ولفيف من السفراء والأساتذة والطلاب.

رئيس جامعة الأزهر ملتقى وافدات الأزهر د سلامة داود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

ترشيحاتنا

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

بالصور

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد