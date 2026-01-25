انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض الكتاب.. عروض تحتفي بعيد الشرطة

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، بعروض فنية وإبداعية احتفاء بعيد الشرطة، وذلك وسط حضور لافت من زوار الجناح.

وتتضمن فعاليات اليوم عروضًا مميزة يقدمها طلاب رياض الأطفال وطلاب المعاهد بقطاع المعاهد الأزهرية، ومكتب دعم الابتكار، تركز على حب الوطن وتحتفي بيوم الشرطة المصرية وتعرف النشء ورواد المعرض على إسهاماتها الجليلة في خدمة الوطن وحمايته، إلى جانب عرض بانوراما ذاكرة الأزهر للتعريف بتاريخ الأزهر العريق، كما تقدم مكتبة الأزهر برنامج أسرار بين السطور.

واحتفالا بشهداء الوطن، ينظم جناح الأزهر اليوم فعالية خاصة لتكريم أبناء شهداء الشرطة والجيش، بحضور قيادات الأزهر الشريف، إيمانا بما قدمه شهداء الوطن من تضحيات جليلة وبطولات عظيمة روتها دماؤهم العطرة وأرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها ليحيا الوطن في أمن واستقرار.



هذا؛ ويواصل جناح الأزهر تقديم أنشطته المتنوعة عبر أركانه المختلفة؛ حيث يستمر ركن الفتوى في استقبال أسئلة الزوار والرد على استفساراتهم الشرعية، فيما يجذب ركن الخط العربي محبي الفنون الإسلامية، ويعرض ركن البانوراما أبرز محطات وإنجازات الأزهر الشريف محليًا ودوليًا، إلى جانب ركن المخطوطات الذي يضم مجموعة من أندر المخطوطات الإسلامية، فضلًا عن منفذ بيع الكتب الذي يتيح للزوار اقتناء أحدث إصدارات الأزهر في مجالات علوم الشريعة والفكر الإسلامي والتراث.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام العاشر على التوالي بجناحٍ خاص، انطلاقًا من رسالته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات.