إنفيديا تكشف سر RTX 5050 الجديد .. 9 جيجابايت VRAM لتجربة لعب سلسة

كشفت تسريبات حديثة أن شركة إنفيديا Nvidia، تخطط لتحديث بطاقة الرسومات RTX 5050 عبر إصدار جديد مزود بسعة ذاكرة أكبر.

ستأتي النسخة المحدثة من بطاقة سطح المكتب RTX 5050 بـ 9 جيجابايت من ذاكرة VRAM، موزعة عبر وحدات GDDR7 بسعة 3 جيجابايت لكل وحدة، والتي قد تعد خيارا جيدا لبعض اللاعبين.

المواصفات الرئيسية لبطاقة RTX 5050 9 GB

تعتمد بطاقة إنفيديا الجديدة على معالج الرسوميات GB206 Blackwell GPU، وتضم 2560 نواة CUDA مع استهلاك طاقة 130 وات.

كما تأتي مع ناقل ذاكرة بعرض 96 بت. على الرغم من أن السرعة النهائية لوحدات GDDR7 لم تكشف بعد، من المتوقع أن تتجاوز نطاق الذاكرة 320 جيجابايت في الثانية الخاص بإصدار RTX 5050 الحالي بسعة 8 جيجابايت من GDDR6.

بطاقة الرسومات من إنفيديا

الأداء المتوقع والأثر على الألعاب

نظرا لتطابق عدد نوى CUDA واستهلاك الطاقة مع الإصدار السابق، يتوقع أن تبقى أداء الألعاب مماثلا، لكن الفارق سيظهر في سلاسة اللعب وجودة التفاصيل الرسومية في الألعاب التي تستهلك VRAM بكثافة.

مع تزايد متطلبات ألعاب AAA الحديثة، أصبح من الواضح أن 8 جيجابايت من VRAM لم تعد كافية لتشغيل الألعاب بسلاسة عند دقة 1080p وإعدادات رسومية عالية، زيادة 1 جيجابايت فقط يمكن أن تكون الفارق بين تجربة لعب متقطعة وتجربة سلسة.

ووفقا لـ إنفيديا، ستتيح بطاقة RTX 5050 9 GB، للاعبين من الاستمتاع بالألعاب عالية الرسومات دون التضحية بجودة الملمس أو مواجهة تقطعات الأداء، على عكس نسخة 8 جيجابايت التي من المرجح أن تعاني من هذه المشاكل.

إذا حرصت إنفيديا على وضع سعر معقول للبطاقة، أعلى قليلا من RTX 5050 وبدون تجاوز سعر RTX 5060، فإن RTX 5050 9 GB يمكن أن تصبح خيارا ممتازا للاعبين الباحثين عن توازن بين الأداء والسعر.