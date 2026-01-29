بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نتابع الاستعدادات الخاصة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن البعثة تتابع الاستعدادات الخاصة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة في مداخلة على القاهرة الإخبارية: إسرائيل تضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا سيما إدخال المساعدات الإنسانية".

وتابع :" قرارات مجلس الأمن تنص على عدم جواز تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، و على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية".

وأكمل رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة".

وتابع رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: شددنا على الرفض العربي للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية،ونؤكد رفضنا توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، و الجامعة العربية ليست طرفا في مجلس السلام ولم توجه إليها دعوة بالعضوية".