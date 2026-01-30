خرجوا من تحت الأرض .. جيش الإحتلال يقتل عددا من أفراد المقاومة في منطقة رفح



أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الإحتلال نجح في رصد خروج 12عنصرا من عناصر المقاومة الفلسطينية من نفق في منطقة رفح حيث تم تصفية بعضهم.

وفي وقت سابق من أمس الخميس ؛ استشهد شابان فلسطينيان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، أن الشابين أحمد رمزي سعيد بربح (32 عاماً)، ومحمد أسامة عمران (19 عاما)، استشهدا، برصاص الاحتلال في حيّ الشيخ ناصر شرق خان يونس.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، استشهد 492 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1350 آخرين.