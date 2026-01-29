جيش الاحتلال يتبني إحصاء صحة غزة باستشهاد نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب



أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن الجيش الإسرائيلي تبنى ولأول مرة إحصاء وزارة الصحة في غزة الذي يفيد بإستشهاد نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر أمنية القول : اتفاق غزة مربك وترك قضايا غير محسومة منها نزع سلاح حماس ومدى انسحاب إسرائيل من القطاع.



كما أشارت الصحيفة العبرية إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين حيث اكدوا تسريع إعادة الإعمار في غزة دون نزع السلاح سيشكل تهديدا جديدا لإسرائيل.

وبيّن المسؤولين الإسرائيليون أنه إذا لم يحدث تغيير جوهري بشأن نزع السلاح فستضطر إسرائيل لدخول قطاع غزة مجددا.