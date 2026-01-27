صحة غزة: وفاة 1268 مريضا بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج

أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة أن استمرار إغلاق معبر رفح يفاقم الأوضاع الصحية للمرضى إلى حد خطير ويهدد أرواحهم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في تقرير لها، وفاة 1268 مريضا بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أن 20 ألف مريض لديهم تحويلات طبية وينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع.

وفي وقت لاحق، أدان أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 260 صحفيًا فلسطينيًا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية أثناء تأديتهم مهامهم في نقل الحقيقة للعالم.

العاملين في المجال الإنساني

وقال الشوا، في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه الاعتداءات تكشف عن خطر غير مسبوق على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، مضيفًا أن 700 من عمال الإغاثة، ما يقرب من نصفهم عاملين في "الأونروا"، استشهدوا خلال الأزمة.

وتؤكد هذه الإحصائيات، استهداف الاحتلال المباشر للمنظومة الإنسانية بهدف عزل غزة عن العالم وحرمان سكانها من الإغاثة اللازمة.

وقف دخول المساعدات

وأكّد الشوا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءًا بسبب الحصار المشدد ووقف دخول المساعدات الأساسية، إلى جانب تدمير البنية الاقتصادية وفقدان مصادر الغذاء والدخل، مما ينذر بكارثة إنسانية أكبر تهدد حياة سكان غزة.