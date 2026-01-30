إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي والقناة 12 العبرية، اليوم، بأن توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد إيران بات «مسألة وقت»، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحضيرات العسكرية.

وبحسب المصدرين، رفعت إسرائيل حالة التأهب في سلاح الجو وأجهزة الاستخبارات، تحسبًا لأي رد فعل إيراني محتمل في حال تنفيذ الضربة، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفاء طهران في المنطقة.

وأضافت التقارير أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن أي تحرك عسكري أميركي قد يقابَل بردود متعددة الجبهات، ما دفع تل أبيب إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية والهجومية، ومراجعة السيناريوهات المحتملة للتصعيد.