مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بالفرافرة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، فيما أُصيب آخر، في حادث انقلاب جرار زراعي، اليوم الاثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة، ومصاب آخر جراء حادث سير.

وتبين انقلاب جرار زراعي داخل مزرعة بقرية "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة، ما أسفر عن مصرع محمد سعد يوسف سعد، 19 عامًا، مقيم بقرية الكفاح بالفرافرة، وإصابة يوسف محمد يوسف، 21 عامًا، مقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب وجثة المتوفى إلى مستشفى الفرافرة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم إدخال المصاب إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.