سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ذكاء اصطناعي يتذكر كل محادثاتك.. ميزة جديدة لمستخدمي Gemini المجانيين

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

طرحت شركة جوجل Google، رسميا ميزة المحادثات السابقة Past Chats لمستخدمي روبوت الدردشة Gemini غير المدفوعين، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المحادثة عبر تزويد الروبوت بذاكرة مؤقتة للمحادثات السابقة. 

وتتيح هذه الميزة للروبوت الاحتفاظ بسياق محادثاتك السابقة واستخدامه عند الردود المستقبلية، ما يمنح المستخدمين إجابات أكثر تخصيصا دون الحاجة لتكرار المعلومات أو توضيحها في كل مرة

ميزة المحادثات السابقة تصل لمستخدمي Gemini المجانيين

وفقا لتقرير 9to5Google، بدأت جوجل في طرح ميزة المحادثات السابقة لمستخدمي Gemini غير المدفوعين، لتصبح متاحة لكل من تطبيق الهاتف والنسخة الإلكترونية،.

كما يوحي اسمها، تتيح ميزة Past Chats لـGemini تذكر محادثاتك السابقة واستخدامها عند الردود المستقبلية، هذا يعني أن الروبوت يمكنه التعرف على تفضيلاتك وتقديم إجابات أكثر تخصيصا دون الحاجة لتذكيره صراحةً بما ناقشته سابقا.

على سبيل المثال، عند متابعة بحثك في موضوع معين ضمن محادثة جديدة، لن تحتاج لتوضيح مدى التقدم الذي وصلت إليه سابقا، كما يمكنك إضافة سؤال مثل: “هل استخدمت أي معلومات من المحادثات السابقة؟” لتوجيه Gemini.

Gemini

بعض القيود

على الرغم من أن الميزة طرحت أولا لمشتركي Google AI في نهاية العام الماضي، فإنها أصبحت متاحة الآن لمعظم المستخدمين في العالم، استثناء ذلك هو المستخدمون في أوروبا، الذين سيحصلون على الميزة لاحقا، بسبب القوانين الصارمة المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي.

لتفعيل الميزة، انتقل إلى قائمة إعدادات Gemini، وابحث عن صفحة السياق الشخصي الجديدة، هناك يمكنك تفعيل أو تعطيل خيار المحادثات السابقة مع جيمناي، عند التفعيل، سيظهر أسفل الخيار قائمة تعليمات Gemini، والتي تمنحك التحكم في التفاصيل التي يتذكرها Gemini عنك.

نحو تكامل أوسع

تخطط جوجل في المستقبل لتوسيع الميزة لتشمل منتجات أخرى مثل Gmail ومحرر الصور، بحيث يستطيع Gemini استخدام سياق تلك التطبيقات لتعزيز الردود، من جهة أخرى، تقدم بعض روبوتات الدردشة الأخرى ميزات مشابهة، مثل ميزة الذاكرة Memory في ChatGPT التي تسمح بالوصول للذكريات المخصصة والمحادثات الأخيرة للمستخدم.

جوجل المحادثات السابقة Gemini

