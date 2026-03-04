تحديث من جوجل يعالج أبرز مشكلات Gemini مع أجهزة Google Home

كشفت منصة Android Police أن جوجل بدأت في طرح حزمة تحسينات كبيرة لمساعد Gemini على أجهزة Google Home، بعد شكاوى واسعة من المستخدمين خلال برنامج الإتاحة المبكرة حول طريقة تعامله مع الأوامر المنزلية الأساسية.

أوضحت المنصة أن قائمة التحسينات تشمل التعامل بشكل أكثر موثوقية مع الأوامر المرتبطة بالملاحظات والقوائم والتذكيرات والتقويمات والمؤقتات والتنبيهات، إلى جانب استخدام العنوان المنزلي المحفوظ تلقائيًا عند طرح أسئلة عامة مثل «ما حالة الطقس؟» أو طلب الأخبار المحلية.​

استهداف أدق للأجهزة في المنازل المتعددة والغرف المختلفة

أشارت Android Police إلى أن Gemini أصبح أكثر دقة في فهم أوامر التحكم بالأجهزة الذكية داخل منازل متعددة، بحيث يقتصر تنفيذ أوامر مثل «إطفئ كل الأنوار» أو «شغّل كل الأنوار» على المنزل الحالي فقط، بدل التأثير على أكثر من موقع كما كان يحدث لدى بعض المستخدمين سابقًا.

أكد التقرير أن جوجل حسّنت كذلك استهداف الأجهزة داخل الغرف؛ فطلب «إطفئ المطبخ» على سبيل المثال، أصبح يركّز على الإضاءة فقط، مع التوقف عن تضمين الأجهزة «غير المعيّنة» بشكل خاطئ ضمن أوامر عامة للغرفة، ما يقلل من تشغيل أو إيقاف أجهزة غير مقصودة.​

تقليل مقاطعة المستخدم وتحسين جودة الردود

أوضحت المنصة أن أحد أكثر الانتقادات شيوعًا في مرحلة التجربة المبكرة كان قطع Gemini لحديث المستخدم قبل استكمال الجملة، وهو ما أدّى إلى أوامر غير مفهومة أو تنفيذ خاطئ للطلبات.​

أشارت جوجل إلى أنها خفّضت بشكل واضح حالات المقاطعة المبكرة، بما يسمح للمستخدم بإنهاء جملته قبل أن يبدأ المساعد في الرد، مع تحسين «تبادل الأدوار» في المحادثة لتصبح أكثر سلاسة، بالإضافة إلى ترقية نموذج Gemini المستخدم في الإجابات لتحسين جودة الردود على الأسئلة المعلوماتية عمومًا.

تحسين تشغيل الروتينات الصوتية والموسيقى الجديدة

أكدت Android Police أن التحديث يعالج أيضًا مشاكل في تشغيل الأتمتة التي ينشئها المستخدم داخل تطبيق Google Home؛ فعبارة مثل «Ok Google، Party time» أصبحت أكثر قدرة على تفعيل روتين «حفلة» الذي أنشأه المستخدم، بدل أن يفسَّر الأمر على أنه طلب حواري عادي.​

أوضحت المنصة أن جوجل حسّنت كذلك موثوقية تشغيل الأغاني الجديدة من خدمات الموسيقى، بعد شكاوى من صعوبة تشغيل الإصدارات الحديثة أو خلطها بأغانٍ أخرى، وهو ما يأتي ضمن حزمة تحسين أوسع لطريقة تعامل Gemini مع الموسيقى والوسائط.

ميزة Live Search لكاميرات المراقبة لمشتركي الخطة المتقدمة

أشارت Android Police إلى أن مشتركي الخطة المتقدمة من خدمة Google Home Premium يحصلون الآن على ميزة «البحث الحي» Live Search في الكاميرات، حيث يمكن لـ Gemini الإجابة عن أسئلة تتعلق بالحالة الحالية للمنزل، مثل «هل الباب الخلفي مفتوح؟» أو «هل هناك أحد في الحديقة الآن؟»، بالاعتماد على بث الكاميرات المباشر وليس الأحداث المسجلة فقط.

أكدت المنصة أن هذه الميزة كانت سابقًا مقتصرة على البحث في الأحداث المسجلة، لكن التحديث يسمح بالتحليل الفوري للبث الحي عبر الكاميرات المدعومة، ما يعزز قدرات المراقبة الذكية للمنازل لمستخدمي الاشتراك المدفوع، في الوقت الذي يستفيد فيه جميع مستخدمي Gemini من التحسينات الأخرى في الأوامر والردود.