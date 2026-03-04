قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع
تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث من جوجل يعالج أبرز مشكلات Gemini مع أجهزة Google Home

Gemini
Gemini
احمد الشريف

كشفت منصة Android Police أن جوجل بدأت في طرح حزمة تحسينات كبيرة لمساعد Gemini على أجهزة Google Home، بعد شكاوى واسعة من المستخدمين خلال برنامج الإتاحة المبكرة حول طريقة تعامله مع الأوامر المنزلية الأساسية.

أوضحت المنصة أن قائمة التحسينات تشمل التعامل بشكل أكثر موثوقية مع الأوامر المرتبطة بالملاحظات والقوائم والتذكيرات والتقويمات والمؤقتات والتنبيهات، إلى جانب استخدام العنوان المنزلي المحفوظ تلقائيًا عند طرح أسئلة عامة مثل «ما حالة الطقس؟» أو طلب الأخبار المحلية.​

استهداف أدق للأجهزة في المنازل المتعددة والغرف المختلفة

أشارت Android Police إلى أن Gemini أصبح أكثر دقة في فهم أوامر التحكم بالأجهزة الذكية داخل منازل متعددة، بحيث يقتصر تنفيذ أوامر مثل «إطفئ كل الأنوار» أو «شغّل كل الأنوار» على المنزل الحالي فقط، بدل التأثير على أكثر من موقع كما كان يحدث لدى بعض المستخدمين سابقًا.

أكد التقرير أن جوجل حسّنت كذلك استهداف الأجهزة داخل الغرف؛ فطلب «إطفئ المطبخ» على سبيل المثال، أصبح يركّز على الإضاءة فقط، مع التوقف عن تضمين الأجهزة «غير المعيّنة» بشكل خاطئ ضمن أوامر عامة للغرفة، ما يقلل من تشغيل أو إيقاف أجهزة غير مقصودة.​

تقليل مقاطعة المستخدم وتحسين جودة الردود

أوضحت المنصة أن أحد أكثر الانتقادات شيوعًا في مرحلة التجربة المبكرة كان قطع Gemini لحديث المستخدم قبل استكمال الجملة، وهو ما أدّى إلى أوامر غير مفهومة أو تنفيذ خاطئ للطلبات.​

أشارت جوجل إلى أنها خفّضت بشكل واضح حالات المقاطعة المبكرة، بما يسمح للمستخدم بإنهاء جملته قبل أن يبدأ المساعد في الرد، مع تحسين «تبادل الأدوار» في المحادثة لتصبح أكثر سلاسة، بالإضافة إلى ترقية نموذج Gemini المستخدم في الإجابات لتحسين جودة الردود على الأسئلة المعلوماتية عمومًا.

تحسين تشغيل الروتينات الصوتية والموسيقى الجديدة

أكدت Android Police أن التحديث يعالج أيضًا مشاكل في تشغيل الأتمتة التي ينشئها المستخدم داخل تطبيق Google Home؛ فعبارة مثل «Ok Google، Party time» أصبحت أكثر قدرة على تفعيل روتين «حفلة» الذي أنشأه المستخدم، بدل أن يفسَّر الأمر على أنه طلب حواري عادي.​

أوضحت المنصة أن جوجل حسّنت كذلك موثوقية تشغيل الأغاني الجديدة من خدمات الموسيقى، بعد شكاوى من صعوبة تشغيل الإصدارات الحديثة أو خلطها بأغانٍ أخرى، وهو ما يأتي ضمن حزمة تحسين أوسع لطريقة تعامل Gemini مع الموسيقى والوسائط.

ميزة Live Search لكاميرات المراقبة لمشتركي الخطة المتقدمة

أشارت Android Police إلى أن مشتركي الخطة المتقدمة من خدمة Google Home Premium يحصلون الآن على ميزة «البحث الحي» Live Search في الكاميرات، حيث يمكن لـ Gemini الإجابة عن أسئلة تتعلق بالحالة الحالية للمنزل، مثل «هل الباب الخلفي مفتوح؟» أو «هل هناك أحد في الحديقة الآن؟»، بالاعتماد على بث الكاميرات المباشر وليس الأحداث المسجلة فقط.

أكدت المنصة أن هذه الميزة كانت سابقًا مقتصرة على البحث في الأحداث المسجلة، لكن التحديث يسمح بالتحليل الفوري للبث الحي عبر الكاميرات المدعومة، ما يعزز قدرات المراقبة الذكية للمنازل لمستخدمي الاشتراك المدفوع، في الوقت الذي يستفيد فيه جميع مستخدمي Gemini من التحسينات الأخرى في الأوامر والردود.

Gemini Google Home Android Ok Google خدمة Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـمجلس التعاون

مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ميناء الفجيرة ويصفه بالتصعيد الخطير

أرشيفية

قطر تعلن القبض على خليتين للحرس الثوري الإيراني بالدوحة

الناتو

روته يفتتح مؤتمر الناتو الـ20 للحد من التسلح في برلين

بالصور

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد