تطبيق Google Phone يتيح تعيين «بطاقة اتصال» تظهر بكامل الشاشة عند المكالمات

كشفت منصة 9to5Google أن تطبيق Google Phone على أندرويد بدأ في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء «بطاقة الاتصال» الخاصة بهم، وهي بطاقة تعرض صورة وبيانات بشكل كامل على شاشة الطرف الآخر عند إجراء أو استقبال المكالمات.

أوضحت المنصة أن المستخدم سيرى في تبويب الصفحة الرئيسية للتطبيق إشعارًا بعنوان «Create your calling card»، مع وصف يطلب منه «تخصيص كيفية ظهورك للآخرين عند إجراء أو استقبال المكالمات»، ويمكن لاحقًا تعديل هذه البطاقة من داخل الإعدادات عبر القائمة الجديدة المسماة Calling card.​

ربط البطاقة بحساب جوجل واختيار صورة وخط مميز

أشارت 9to5Google إلى أن الخطوة الأولى لإنشاء بطاقة الاتصال تتمثل في ربطها بحساب جوجل، حيث تُشارك بيانات البطاقة من خلال هذا الحساب مع الأجهزة الأخرى التي تستقبل المكالمات عبر Google Phone.​

أكدت المنصة أن المستخدم يمكنه اختيار صورة البطاقة من الكاميرا أو من معرض الصور أو من صور جوجل، مع ملاحظة أن التطبيق قد يقوم بقص الصورة لتناسب الشاشات المختلفة، ثم يتيح تخصيص شكل الاسم المعروض باختيار نوع الخط واللون وضبط عرض الخط وسُمكه ودرجة تدوير الحواف.​

تحديد من يمكنه رؤية بطاقة الاتصال الخاصة بك

أوضحت 9to5Google أن الخطوة الأخيرة في إعداد بطاقة الاتصال هي تحديد نطاق من سيشاهدها، حيث يقدّم التطبيق خيارين فقط هما: «جهات الاتصال فقط» أو «كل من تتحدث إليهم»، ما يمنح المستخدم سيطرة أساسية على خصوصية ظهور البطاقة.​

أشارت المنصة إلى أن هذه التجربة تشبه ما تقدمه جوجل في ميزة «الملف الشخصي» داخل تطبيق Google Messages، التي تتيح تعيين صورة واسم مرتبطين برقم الهاتف ليظهرا في المحادثات، لكنها تنتقل هنا إلى شاشة المكالمات الصوتية.

تشابه مع Contact Posters في آيفون لكن بطابع أندرويد

أكدت تقارير موازية أن فكرة «بطاقة الاتصال» في Google Phone تشبه إلى حد كبير ميزة Contact Posters التي قدّمتها أبل في iOS، حيث يمكن للمستخدم اختيار صورة وخط يظهران بكامل الشاشة عند الاتصال، لكن جوجل تطبقها في سياق منظومتها وخدماتها الخاصة.

أوضحت هذه التقارير أن جوجل كانت تختبر مفهوم Calling Cards منذ 2025 على مستوى جهات الاتصال محليًا، قبل أن تنتقل الآن إلى خطوة جديدة تسمح للمستخدم بضبط «بطاقته» الشخصية التي تظهر على أجهزة الآخرين عند الاتصال، ما يجعل المكالمات على أندرويد أكثر طابعًا شخصيًا وتميّزًا بصريًا.

طرح تدريجي عبر نسخة Beta وتفعيل من جهة الخادم

أشارت 9to5Google إلى أن ميزة «Your calling card» بدأت في الظهور لبعض المستخدمين مع الإصدار التجريبي رقم 211 من تطبيق Google Phone، مع وجود مكوّن تفعيل من جهة الخادم، ما يعني أن توفرها لن يعتمد على تحديث التطبيق وحده بل على تفعيل تدريجي من جانب جوجل.

أكدت التقارير أن الميزة قد لا تظهر فورًا لجميع المستخدمين حتى مع تثبيت النسخة التجريبية، وأن جوجل تميل عادة لاختبار هذه الوظائف على شريحة محدودة أولًا قبل تعميمها، مع توقع طرح أوسع خلال الفترة المقبلة إذا لم تظهر مشكلات في الخصوصية أو الأداء أثناء التجربة.