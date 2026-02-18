قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أندرويد يحصل أخيرًا على ميزة نسخ احتياطي لمجلد التنزيلات عبر Google Drive

كشفت منصة Android Authority أن جوجل بدأت رسميًا في طرح ميزة جديدة ضمن تحديث نظام Google Play لشهر فبراير، تتيح نسخًا احتياطيًا تلقائيًا لملفات مجلد التنزيلات على هواتف أندرويد إلى خدمة Google Drive. 

وأوضحت المنصة أن جوجل ذكرت الميزة في سجل التغييرات الرسمي للتحديث، حيث أشارت إلى أن الخاصية الجديدة تسمح بحفظ المستندات والملفات التي يتم تنزيلها على الهاتف لضمان بقائها آمنة ومتاحة من أي جهاز آخر مرتبط بنفس الحساب. 

وأكد التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مجلد التنزيلات في أندرويد على خيار نسخ احتياطي مخصص، بعد أن ظل خارج منظومة النسخ الاحتياطي الافتراضية لسنوات طويلة.

آلية عمل النسخ الاحتياطي لمجلد التنزيلات

أوضحت Android Authority أن ميزة النسخ الاحتياطي الجديدة تركز حاليًا على مجلد التنزيلات فقط، ولا تشمل كامل مساحة التخزين الداخلية للهاتف. 

وذكرت المنصة أن أندرويد سيستخدم Google Drive لحفظ نسخة ثابتة من الملفات التي يتم تنزيلها، بطريقة مشابهة لآلية عمل Google Photos مع الصور ومقاطع الفيديو. 

وأشارت إلى أن الملفات التي يتم نسخها احتياطيًا لن تتم مزامنتها بشكل مستمر، إذ لا يتم تحديث نسخة Drive عند تعديل الملف محليًا بعد النسخ الاحتياطي، كما أن التغييرات التي تتم على النسخة الموجودة في Drive لا تنعكس على الملف المخزن على الهاتف.

ما الفارق عن النسخ الاحتياطي السابق في أندرويد؟

أكدت Android Authority أن منظومة النسخ الاحتياطي في أندرويد كانت تترك ملفات كثيرة خارج نطاق الحماية، حيث كانت تنقسم سابقًا إلى فئتين رئيسيتين هما الصور والفيديو عبر Google Photos، وبيانات الجهاز الأخرى مثل الإعدادات وسجل المكالمات وبعض بيانات التطبيقات. 

وذكرت المنصة أن الملفات التي يتم تنزيلها من المتصفح أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، مثل ملفات PDF والسير الذاتية والتذاكر والفواتير وملفات التثبيت، لم تكن تُضمَّن في النسخ الاحتياطي تلقائيًا، وكان على المستخدم رفعها يدويًا إلى السحابة إذا أراد الاحتفاظ بها. 

وأوضحت أن الميزة الجديدة تأتي لسد هذه الفجوة، مع التركيز على ما وصفته جوجل بالملفات ذات الطابع “الوثائقي”، ما يعني أن بعض أنواع الملفات الأخرى قد لا تكون مدعومة في البداية وفقًا لرسائل التنبيه التي ظهرت في الإصدارات التجريبية.

طرح تدريجي للميزة عبر تحديثات Google Play

أشارت Android Authority إلى أن ميزة النسخ الاحتياطي لمجلد التنزيلات ستصل إلى المستخدمين بشكل تدريجي عبر تحديثات نظام Google Play، وليس من خلال تحديث تقليدي لنظام أندرويد نفسه. 

وذكرت المنصة أن هذا الأسلوب يعني أن الميزة قد لا تظهر فورًا لكل المستخدمين حتى بعد صدور تحديث فبراير، نظرًا لاعتماد جوجل أسلوب التفعيل من جانب الخادم على مراحل. 

وأكد التقرير أن المستخدمين سيحتاجون إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن يروا خيار النسخ الاحتياطي الجديد مفعلًا على أجهزتهم، مع الإشارة إلى أن جوجل لم تعلن جدولًا زمنيًا دقيقًا لوصول الميزة إلى جميع هواتف أندرويد المدعومة.

Google نظام Google Play Google Play Google Drive Google Photos

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

مواعيد قطارات أسوان

مواعيد قطارات أسوان اليوم الأربعاء 18-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظ عقب تولي مهام عملها تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز وتعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المُزارعين والمستثمرين.. والمساجد تتزين لاستقبال رمضان

رئيس جامعة بني سويف

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

