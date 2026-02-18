أندرويد يحصل أخيرًا على ميزة نسخ احتياطي لمجلد التنزيلات عبر Google Drive

كشفت منصة Android Authority أن جوجل بدأت رسميًا في طرح ميزة جديدة ضمن تحديث نظام Google Play لشهر فبراير، تتيح نسخًا احتياطيًا تلقائيًا لملفات مجلد التنزيلات على هواتف أندرويد إلى خدمة Google Drive.

وأوضحت المنصة أن جوجل ذكرت الميزة في سجل التغييرات الرسمي للتحديث، حيث أشارت إلى أن الخاصية الجديدة تسمح بحفظ المستندات والملفات التي يتم تنزيلها على الهاتف لضمان بقائها آمنة ومتاحة من أي جهاز آخر مرتبط بنفس الحساب.

وأكد التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مجلد التنزيلات في أندرويد على خيار نسخ احتياطي مخصص، بعد أن ظل خارج منظومة النسخ الاحتياطي الافتراضية لسنوات طويلة.

آلية عمل النسخ الاحتياطي لمجلد التنزيلات

أوضحت Android Authority أن ميزة النسخ الاحتياطي الجديدة تركز حاليًا على مجلد التنزيلات فقط، ولا تشمل كامل مساحة التخزين الداخلية للهاتف.

وذكرت المنصة أن أندرويد سيستخدم Google Drive لحفظ نسخة ثابتة من الملفات التي يتم تنزيلها، بطريقة مشابهة لآلية عمل Google Photos مع الصور ومقاطع الفيديو.

وأشارت إلى أن الملفات التي يتم نسخها احتياطيًا لن تتم مزامنتها بشكل مستمر، إذ لا يتم تحديث نسخة Drive عند تعديل الملف محليًا بعد النسخ الاحتياطي، كما أن التغييرات التي تتم على النسخة الموجودة في Drive لا تنعكس على الملف المخزن على الهاتف.

ما الفارق عن النسخ الاحتياطي السابق في أندرويد؟

أكدت Android Authority أن منظومة النسخ الاحتياطي في أندرويد كانت تترك ملفات كثيرة خارج نطاق الحماية، حيث كانت تنقسم سابقًا إلى فئتين رئيسيتين هما الصور والفيديو عبر Google Photos، وبيانات الجهاز الأخرى مثل الإعدادات وسجل المكالمات وبعض بيانات التطبيقات.

وذكرت المنصة أن الملفات التي يتم تنزيلها من المتصفح أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، مثل ملفات PDF والسير الذاتية والتذاكر والفواتير وملفات التثبيت، لم تكن تُضمَّن في النسخ الاحتياطي تلقائيًا، وكان على المستخدم رفعها يدويًا إلى السحابة إذا أراد الاحتفاظ بها.

وأوضحت أن الميزة الجديدة تأتي لسد هذه الفجوة، مع التركيز على ما وصفته جوجل بالملفات ذات الطابع “الوثائقي”، ما يعني أن بعض أنواع الملفات الأخرى قد لا تكون مدعومة في البداية وفقًا لرسائل التنبيه التي ظهرت في الإصدارات التجريبية.

طرح تدريجي للميزة عبر تحديثات Google Play

أشارت Android Authority إلى أن ميزة النسخ الاحتياطي لمجلد التنزيلات ستصل إلى المستخدمين بشكل تدريجي عبر تحديثات نظام Google Play، وليس من خلال تحديث تقليدي لنظام أندرويد نفسه.

وذكرت المنصة أن هذا الأسلوب يعني أن الميزة قد لا تظهر فورًا لكل المستخدمين حتى بعد صدور تحديث فبراير، نظرًا لاعتماد جوجل أسلوب التفعيل من جانب الخادم على مراحل.

وأكد التقرير أن المستخدمين سيحتاجون إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن يروا خيار النسخ الاحتياطي الجديد مفعلًا على أجهزتهم، مع الإشارة إلى أن جوجل لم تعلن جدولًا زمنيًا دقيقًا لوصول الميزة إلى جميع هواتف أندرويد المدعومة.