هل جهازك حديث؟.. تعرف على قائمة الهواتف المؤهلة لـ أندرويد 17

أكدت شركة جوجل Google، قدوم النسخة التجريبية الأولى من النسخة التجريبية الأولي من أندرويد 17، والآن أصبح الإصدار متاحا رسميا، جاء هذا الإصدار أسرع مما كان متوقعا، ويحمل تحسينات مهمة في الخصوصية والأمان والأداء، إلى جانب تغييرات كبيرة، في هذا المقال سنستعرض قائمة الأجهزة المؤهلة وخطوات التثبيت.

الأجهزة المؤهلة لـ أندرويد 17

كما هو معتاد، تتصدر أجهزة جوجل Pixel قائمة الأجهزة المؤهلة لتحديث أندرويد 17 التجريبي الجديد، وسيتم دعمه قريبا على أجهزة من شركات أخرى، تشمل الأجهزة المؤهلة:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

بمعنى آخر، إذا كنت تمتلك جهاز Pixel 6 أو أحدث، يمكنك تثبيت النسخة التجريبية الأولي من أندرويد 17، وتجربة الميزات الجديدة فورا دون الانتظار حتى الإصدار المستقر.

كيفية تثبيت Android 17 Beta 1 على أجهزة Pixel

إذا كان جهازك يعمل بالفعل بنسخة Android 16 QPR3 Beta 2.1 وما زلت ضمن برنامج البيتا، فستتلقى التحديث تلقائيا عبر:

- الإعدادات > النظام > تحديثات البرامج > تحديثات النظام.

قبل تثبيت أي نسخة تجريبية، ينصح بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة على جهاز آخر أو عبر التخزين السحابي لضمان الأمان.

Android 17 Beta 1

مزايا Android 17 Beta 1

النسخة التجريبية الأولى موجهة بشكل أساسي للمطورين، وتعد انتقالا من نموذج Developer Preview التقليدي إلى برنامج Android Canary المستمر، الذي يتيح وصولا أسرع للميزات وAPIs، مع تحسين الاستقرار وتقليل الحاجة للتثبيت اليدوي.

من أبرز التغييرات:

- فرض قيود صارمة على سلوك التطبيقات على الشاشات الكبيرة، لضمان دعم التغيير في الحجم والاتجاه، مع استثناء الأجهزة الأصغر.

- تحسين دعم التخطيط في الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية وبيئات النوافذ المكتبية.

- تغييرات منخفضة المستوى لتعزيز كفاءة التطبيقات وصحة النظام، مثل Lock-free MessageQueue لتقليل الإطارات المفقودة، وGenerational Garbage Collection لتقليل استهلاك المعالج ومدة جمع البيانات.

- تحسينات كاميرا تشمل Dynamic Camera Sessions للتحويل السلس بين الأوضاع، وConstant Quality Recording للتحكم الممتد، وVersatile Video Coding للأجهزة المدعومة.

- تحسين إطار الصوت، وتاريخ مكالمات VoIP مع دعم الصور الرمزية والتحكم بالخصوصية، وتحديثات Wi-Fi Ranging مع اكتشاف القرب و11az الآمن.

جدول إصدار Android 17

وفقا للجدول الرسمي، تبدأ مرحلة استقرار المنصة الشهر المقبل، حيث سيتم تثبيت واجهات SDK/NDK وسلوكيات التطبيقات بشكل نهائي، مع توقع وصول الإصدار المستقر خلال الربع الثالث من 2026.