القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
هل جهازك حديث؟.. تعرف على قائمة الهواتف المؤهلة لـ أندرويد 17

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة جوجل Google، قدوم النسخة التجريبية الأولى من النسخة التجريبية الأولي من أندرويد 17، والآن أصبح الإصدار متاحا رسميا، جاء هذا الإصدار أسرع مما كان متوقعا، ويحمل تحسينات مهمة في الخصوصية والأمان والأداء، إلى جانب تغييرات كبيرة، في هذا المقال سنستعرض قائمة الأجهزة المؤهلة وخطوات التثبيت.

الأجهزة المؤهلة لـ أندرويد 17

كما هو معتاد، تتصدر أجهزة جوجل Pixel قائمة الأجهزة المؤهلة لتحديث أندرويد 17 التجريبي الجديد، وسيتم دعمه قريبا على أجهزة من شركات أخرى، تشمل الأجهزة المؤهلة:

Pixel 6
Pixel 6 Pro
Pixel 6a
Pixel 7
Pixel 7 Pro
Pixel 7a
Pixel Tablet
Pixel Fold
Pixel 8
Pixel 8 Pro
Pixel 8a
Pixel 9
Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro XL
Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9a
Pixel 10
Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro Fold

بمعنى آخر، إذا كنت تمتلك جهاز Pixel 6 أو أحدث، يمكنك تثبيت النسخة التجريبية الأولي من أندرويد 17، وتجربة الميزات الجديدة فورا دون الانتظار حتى الإصدار المستقر.

كيفية تثبيت Android 17 Beta 1 على أجهزة Pixel

إذا كان جهازك يعمل بالفعل بنسخة Android 16 QPR3 Beta 2.1 وما زلت ضمن برنامج البيتا، فستتلقى التحديث تلقائيا عبر:
- الإعدادات > النظام > تحديثات البرامج > تحديثات النظام.

قبل تثبيت أي نسخة تجريبية، ينصح بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة على جهاز آخر أو عبر التخزين السحابي لضمان الأمان.

Android 17 Beta 1

مزايا Android 17 Beta 1

النسخة التجريبية الأولى موجهة بشكل أساسي للمطورين، وتعد انتقالا من نموذج Developer Preview التقليدي إلى برنامج Android Canary المستمر، الذي يتيح وصولا أسرع للميزات وAPIs، مع تحسين الاستقرار وتقليل الحاجة للتثبيت اليدوي.

من أبرز التغييرات:

- فرض قيود صارمة على سلوك التطبيقات على الشاشات الكبيرة، لضمان دعم التغيير في الحجم والاتجاه، مع استثناء الأجهزة الأصغر.

- تحسين دعم التخطيط في الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية وبيئات النوافذ المكتبية.

- تغييرات منخفضة المستوى لتعزيز كفاءة التطبيقات وصحة النظام، مثل Lock-free MessageQueue لتقليل الإطارات المفقودة، وGenerational Garbage Collection لتقليل استهلاك المعالج ومدة جمع البيانات.

- تحسينات كاميرا تشمل Dynamic Camera Sessions للتحويل السلس بين الأوضاع، وConstant Quality Recording للتحكم الممتد، وVersatile Video Coding للأجهزة المدعومة.

- تحسين إطار الصوت، وتاريخ مكالمات VoIP مع دعم الصور الرمزية والتحكم بالخصوصية، وتحديثات Wi-Fi Ranging مع اكتشاف القرب و11az الآمن.

جدول إصدار Android 17

وفقا للجدول الرسمي، تبدأ مرحلة استقرار المنصة الشهر المقبل، حيث سيتم تثبيت واجهات SDK/NDK وسلوكيات التطبيقات بشكل نهائي، مع توقع وصول الإصدار المستقر خلال الربع الثالث من 2026.

أندرويد 17 الهواتف المؤهلة لأندرويد 17 جوجل الأجهزة المؤهلة لـ أندرويد 17 تثبيت Android 17 Beta 1 جدول إصدار Android 17

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

