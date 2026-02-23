قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
مزايا Gemini مع خطط Google AI Plus وPro وUltra: ما الذي تحصل عليه بالضبط؟

Gemini 
Gemini 

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل أعادت تنظيم خطط الاشتراك المدفوعة في خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث أصبح اسم Google One AI Premium و Gemini Advanced هو Google AI Pro، مع تقديم فئة أعلى باسم Google AI Ultra، إلى جانب خطة Google AI Plus وخدمات مجانية بقدرات محدودة. 

أوضحت المنصة أن جوجل حدّثت المقال في فبراير 2026 لتوضيح حدود الاستخدام الجديدة لموديلات Gemini 3، إلى جانب المزايا التي يحصل عليها المستخدم في كل مستوى اشتراك داخل تطبيق Gemini ومحرك البحث وتطبيقات جوجل الأخرى مثل Photos وHome وWorkspace و NotebookLM. 

ما الذي يقدّمه المستوى المجاني وGoogle AI Plus؟

أشارت 9to5Google إلى أن المستخدمين مجانًا يحصلون على وصول أساسي لتطبيق Gemini مع استخدام محدود لموديلات Gemini 3 Flash وThinking وPro، بحدود يومية على عدد الأسئلة والتقارير في Deep Research، مع إمكانية توليد صور وموسيقى وعروض تقديمية بعدد معيّن من المرّات يوميًا، إلى جانب وضع Google Search AI Mode الذي يوفّر إجابات مزوّدة بتنسيقات توليدية وحدود استخدام يومية. 

أكدت المنصة أن خطة Google AI Plus تضيف حدودًا أعلى بشكل ملحوظ، منها نافذة سياق أكبر في تطبيق Gemini (حتى 128 ألف رمز)، وزيادة عدد تقارير Deep Research اليومية، وإمكانية توليد عدد أكبر من الصور عبر Nano Banana وNano Banana Pro، مع دعم توليد فيديوهات قصيرة باستخدام Veo 3.1 Fast، ومزايا إضافية في NotebookLM مثل عدد أكبر من الدفاتر والمصادر والجلسات اليومية. 

مميزات  Gemini 

أوضحت المنصة أن خطة Google AI Pro، المتاحة في الولايات المتحدة بسعر 19.99 دولارًا شهريًا، ترفع سقف الاستخدام بدرجة كبيرة داخل تطبيق Gemini، حيث يحصل المستخدم على 300 طلب يومي مع نموذج Thinking و100 طلب مع نموذج Pro، إلى جانب نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، تسمح بمعالجة ما يعادل نحو 1500 صفحة نص أو 30 ألف سطر كود في جلسة واحدة. 

أشارت 9to5Google إلى أن هذه الخطة تضيف أيضًا إمكانية توليد أعداد أكبر من الصور والموسيقى وعروض الشرائح، مع إتاحة Dynamic View بعدد طلبات أعلى، إلى جانب دمج Gemini في متصفح Chrome بوضع Auto Browse محدود، وتقديم مزايا متقدّمة في Gmail مثل AI Overviews للبحث داخل البريد، ولوحة Gemini في Google Workspace (Drive وDocs وSheets وSlides وMeet وChat)، إضافة إلى Google Home Premium القياسي، وتحسين إمكانات NotebookLM مع نموذج Gemini 3.1 Pro وحدود أعلى بكثير في عدد الدفاتر والمصادر والملخصات، مع 2 تيرابايت تخزين في Google One و1000 رصيد ذكاء اصطناعي شهريًا لخدمات Whisk وFlow. 

Google AI Ultra

أكدت المنصة أن خطة Google AI Ultra، المتاحة في أكثر من 150 دولة بسعر 249.99 دولارًا شهريًا، تستهدف المستخدمين المحترفين والشركات التي تحتاج إلى أحجام استخدام ضخمة، حيث توفر 1500 طلب يومي لنموذج Thinking و500 طلب لنموذج Pro، إلى جانب 200 طلب يومي لـ Gemini Agent مع إمكانية تشغيل ثلاث مهام وكيلة في الوقت نفسه، ودعم Deep Think 3.1 بعشر طلبات يومية مع نافذة سياق واسعة. 

أوضحت 9to5Google أن هذه الخطة تمنح أعلى حدود لتوليد الصور والموسيقى والفيديوهات عبر Veo 3.1، وأعلى مستوى لوضع Gemini في Chrome وGoogle AI Mode، إلى جانب Google Home Premium Advanced بسجل فيديو أطول ومزايا تنبيه ذكي، وتحسينات قصوى في Google Photos وNotebookLM (حتى 5000 محادثة و1000 تقرير يوميًا وغيرها)، مع 30 تيرابايت تخزين، واشتراك YouTube Premium، ورصيد 12,500 نقطة ذكاء اصطناعي شهريًا، بالإضافة إلى الوصول لمشروعات تجريبية مثل Project Mariner لوكلاء التصفح وProject Genie لعوالم تفاعلية قابلة للّعب.

Gemini Google AI Pro Google NotebookLM Gemini Advanced

