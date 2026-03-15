ترامب يُثير الجدل: قد نضرب منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود العيان؟
أفضل وقت لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. تعرّف عليه
الغياب مش هينقذك.. مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحسم حضور المتهم أمام المحكمة
الأهلي يختتم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا
"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل
محافظ الجيزة يُفاجئ الأحياء بجولة ليلية ويأمر برفع المُخلفات فورًا.. توجيهات حاسمة | صور
ميرهان حسين تكشف كواليس تعاونها مع مصطفى شعبان في مسلسل "درش".. فيديو
"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات
التعادل يحسم مواجهة الهلال ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
موعد إخراج زكاة الفطر 2026 وقيمتها والفئات المستحقة
"ترامب" يطلب مساعدة دول لتأمين مضيق هرمز .. والمرشد الجديد قد يكون ميتًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل لمستخدمي كروم.. ثغرتان خطيرتان قيد الاستغلال وجوجل تطلق تحديثا طارئا

كروم
كروم
احمد الشريف

كشفت مجلة Forbes أن جوجل أصدرت تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لمستخدمي متصفح Chrome حول العالم، بعد تأكيد استغلال مهاجمين لثغرتين من نوع Zero‑Day في المتصفح قبل اكتشافهما وإصلاحهما رسميًا. 

أوضحت المجلة أن التحديث الأمني الطارئ الذي دفعته جوجل يخص ما تقدره الشركة بنحو 3.5 مليار مستخدم لكروم على مختلف الأنظمة، وأن الهجمات "قيد التنفيذ بالفعل" بحسب صياغة تحذيرات صادرة من جهات أمنية ومصادر تقنية متخصصة.

ثغرتان جديدتان CVE-2026-3909 وCVE-2026-3910 في قلب المتصفح

أوضحت Forbes، نقلًا عن تقارير من منصات أمنية مثل BleepingComputer وThe Register، أن الثغرتين المكتشفتين تحملان الرمزين CVE‑2026‑3909 وCVE‑2026‑3910، وتصنفان كثغرات عالية الخطورة داخل مكونات أساسية في كروم. أشارت التقارير إلى أن إحدى الثغرتين تقع في مكتبة الرسوميات Skia، بينما ترتبط الأخرى بمحرك جافاسكريبت V8، ما يعني أن استغلالهما يمكن أن يتم ببساطة عبر زيارة صفحة ويب خبيثة مصممة خصيصًا لتنفيذ الهجوم داخل متصفح المستخدم.

أكدت جوجل في النشرة الأمنية الرسمية أنها "على علم" بوجود استغلال فعلي للثغرتين في البرية، لكنها امتنعت عن نشر تفاصيل تقنية دقيقة حول طريقة الاستغلال أو هوية الجهات المسؤولة، إلى حين التأكد من أن نسبة كبرى من المستخدمين قد حدثوا متصفحاتهم بالفعل، وذلك للحد من محاولات جهات جديدة استنساخ الهجمات.

ثلاث ثغرات Zero‑Day في كروم منذ بداية 2026

أشارت Forbes إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها جوجل لإصدار تحديث طارئ لكروم هذا العام، إذ تأتي الثغرتان الجديدتان بعد نحو شهر من ثغرة Zero‑Day أخرى عالية الخطورة تحمل الرمز CVE‑2026‑2441 جرى استغلالها كذلك قبل اكتشافها وإصلاحها. 

أوضحت تقارير أمنية أن ثغرة فبراير السابقة كانت من نوع "Use‑after‑free" في طريقة تعامل كروم مع بعض عناصر CSS، ما كان يتيح لمهاجمين تنفيذ شيفرة خبيثة داخل صندوق تشغيل المتصفح (Sandbox)، وفتح الباب أمام سرقة بيانات الجلسة أو كلمات المرور المخزنة في بعض السيناريوهات.

أكدت منصات متابعة الثغرات أن رصد ثلاث ثغرات Zero‑Day في متصفح واحد خلال فترة قصيرة يعد مؤشرًا على أن كروم يظل هدفًا رئيسيًا لمجموعات القرصنة، نظرًا لضخامة قاعدة مستخدميه وأهمية البيانات التي يتعامل معها بشكل يومي.

جوجل تدعو المستخدمين لإعادة تشغيل المتصفح فورًا بعد التحديث

أوضحت Forbes، نقلًا عن تحذيرات جوجل، أن مجرد تحميل التحديث الأمني في الخلفية لا يكفي لحماية المستخدم، إذ يتطلب الأمر إعادة تشغيل المتصفح حتى تُفعّل التصحيحات بالكامل. 

أشارت جوجل إلى أن الطريقة الأسرع للتحقق من حالة التحديث هي التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم قسم "About Google Chrome"، حيث يتولى المتصفح فحص الإصدار الحالي وتحميل أي تحديث متاح، قبل مطالبة المستخدم بإعادة التشغيل لإكمال عملية التثبيت.

أكدت تقارير أمنية أن تجاهل إعادة تشغيل كروم بعد ظهور التحديث يعني أن المتصفح سيظل فعليًا يعمل بالإصدار القديم المعرّض للاستغلال، حتى لو تم تحميل النسخة الجديدة في الخلفية، وهو ما يجعل خطوة إعادة التشغيل عنصرًا حاسمًا في إغلاق نافذة الهجوم أمام القراصنة.

توصيات أمان إضافية للمستخدمين والشركات

أشارت Forbes إلى أن خبراء الأمن السيبراني ينصحون، إلى جانب التحديث الفوري وإعادة تشغيل المتصفح، بتوخي الحذر من الروابط المجهولة ورسائل البريد العشوائي خلال الفترات التي تعلن فيها جوجل عن ثغرات Zero‑Day في كروم.

أوضحت منصات مثل UpGuard وThe Register أن بعض المهاجمين يستغلون الاهتمام الإعلامي بهذه الثغرات لشن موجات من الهجمات عبر رسائل تدّعي تقديم "روابط تحديث" أو "أدوات فحص" لكنها في الحقيقة تقود إلى برمجيات خبيثة إضافية، ما يجعل الاعتماد فقط على التحديث الرسمي داخل كروم هو الخيار الآمن.

أكدت هذه التقارير أن على المؤسسات التي تدير أعدادًا كبيرة من الأجهزة التأكد من دفع التحديث عبر أدوات الإدارة المركزية في أسرع وقت، وإصدار تنبيهات داخلية للموظفين تشدد على ضرورة إعادة تشغيل المتصفح فور ظهور إشعار التحديث، لتقليل فترة تعرض الشبكة لمخاطر الاستغلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

ترشيحاتنا

كرات الدجاج

هنفطر ايه النهاردة.. صينية خضار بالبشاميل بدون لحمة وكرات الدجاج بالكريمة والمكرونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| تحذير من تناول الفول بهذه الطريقة.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول الفسيخ

الكحك

استشاري مناعة يحذر من الإفراط في كحك العيد.. وهذه الكمية المناسبة

بالصور

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد