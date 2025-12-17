قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
توقيع بروتوكول تعاون بين بنها الأهلية والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيزيس محمود: الانتخابات تعكس إرادة الشعب ومصر تسير على الطريق الديمقراطي الصحيح

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

أكدت الدكتورة إيزيس محمود، عضو الفريق الدولي لمتابعة الانتخابات بمنظمة المرأة العالمية، أن مصر حققت تقدماً ملموساً في العملية الانتخابية خلال فترة قصيرة، موضحة أن ما كان يستغرق سنوات طويلة تم إنجازه في ثلاثة أشهر فقط، في خطوة تعكس تطور المسار الديمقراطي في البلاد.

 مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم

وأشارت محمود، خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى برلمان يعكس إرادة الشعب، مؤكدة أن مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم تُظهر التزامهم بدعم العملية الديمقراطية ومساهمتهم الفعلية في صنع القرار.

 سير الانتخابات بالشكل الصحيح

وأضافت أن العملية الانتخابية مرت بعدة مراحل ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئات المعنية ومتابعته المستمرة كانت حاسمة في تعزيز الثقة وضمان سير الانتخابات بالشكل الصحيح.

وأكدت عضو الفريق الدولي أن هذه الإجراءات ساهمت في تفادي الشعور بأن الانتخابات محسومة مسبقاً، مما يعزز أهمية صوت كل مواطن ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة على الطريق الديمقراطي الصحيح.

الانتخابات منظمة المرأة العالمية العملية الانتخابية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

جوتيريش

جوتيريش: الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين

الانتخابات

وئام عثمان: المشهد الانتخابي يعكس وعياً سياسياً متزايداً وتصاعد قوة المستقلين

دينا أبو الخير

دينا أبو الخير توضح حقيقة مقولة «لا حياء في الدين»

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد