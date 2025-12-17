إيزيس محمود: الانتخابات تعكس إرادة الشعب ومصر تسير على الطريق الديمقراطي الصحيح

أكدت الدكتورة إيزيس محمود، عضو الفريق الدولي لمتابعة الانتخابات بمنظمة المرأة العالمية، أن مصر حققت تقدماً ملموساً في العملية الانتخابية خلال فترة قصيرة، موضحة أن ما كان يستغرق سنوات طويلة تم إنجازه في ثلاثة أشهر فقط، في خطوة تعكس تطور المسار الديمقراطي في البلاد.

مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم

وأشارت محمود، خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى برلمان يعكس إرادة الشعب، مؤكدة أن مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم تُظهر التزامهم بدعم العملية الديمقراطية ومساهمتهم الفعلية في صنع القرار.

سير الانتخابات بالشكل الصحيح

وأضافت أن العملية الانتخابية مرت بعدة مراحل ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئات المعنية ومتابعته المستمرة كانت حاسمة في تعزيز الثقة وضمان سير الانتخابات بالشكل الصحيح.

وأكدت عضو الفريق الدولي أن هذه الإجراءات ساهمت في تفادي الشعور بأن الانتخابات محسومة مسبقاً، مما يعزز أهمية صوت كل مواطن ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة على الطريق الديمقراطي الصحيح.