سامية علوي تكشف كواليس بداياتها وشغفها المبكر بعالم الرقص

كشفت مدربة اللياقة البدنية الشهيرة سامية علوي عن تفاصيل بداياتها المهنية وشغفها المبكر بعالم الباليه والموسيقى، مؤكدة أنها حددت هدفها منذ الطفولة بأن تصبح راقصة باليه محترفة، رغم معارضة أسرتها التي خشيت تأثير ذلك على حياتها الأسرية، وهو ما دفعها للإصرار والكفاح من أجل تحقيق حلمها.

وأوضحت خلال حوارها برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نقطة التحول في مسيرتها جاءت بعد زواجها وسفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقت بمدربتها الروسية السابقة وتعلمت على يدها الرقص المعاصر وموسيقى الجاز، كما تلقت نصيحة من راقصة أمريكية بالاتجاه إلى مجال «الأيروبكس» الذي كان آنذاك في بداياته.

وأشارت إلى أنها بدأت التدريب منذ سن الثالثة عشرة، بينما بدأت التدريس الفعلي في بدروم منزلها وهي في السابعة عشرة من عمرها، لافتة إلى أن أول أجر حصلت عليه بلغ 60 جنيهًا، مؤكدة أن دعم زوجها كان عاملًا رئيسيًا في استمرارها رغم التحديات المادية.

وأضافت أنها أسست أول فرقة للرقص المعاصر في مصر، ضمت خمسة أفراد من معهد الباليه، وذلك بهدف تطوير موهبتها وتمويل مسيرتها الفنية.