صحفي وجندي وراقصة باليه.. الولايات المتحدة وروسيا تناقشان تبادل الأسرى

ناقشت روسيا والولايات المتحدة إمكانية إجراء عملية تبادل أخرى للأسرى، وفقًا لما صرّح به كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوكالة “أكسيوس” في مقابلة نُشرت اليوم، الثلاثاء.

ونقل أكسيوس عن دميترييف قوله: "التقيت ببعض المسئولين الأمريكيين وأعضاء فريق ترامب لمناقشة بعض القضايا ذات الطابع الإنساني، مثل عمليات تبادل الأسرى المحتملة التي يعمل عليها الجانب الأمريكي".

وأكد مسئول أمريكي تصريحه، وقال إن الجانب الأمريكي متقبل للأمر، لكنه حذّر من أنه لا يوجد شيء وشيك، وفقًا لأكسيوس.

راقصة الباليه

ضمنت إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام إطلاق سراح مارك فوجل، وهو مدرس أمريكي وموظف سابق في السفارة الأمريكية في موسكو، وراقصة الباليه الروسية الأمريكية كسينيا كاريلينا.

الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش

وفي أغسطس 2024، نفذت الولايات المتحدة وروسيا أكبر عملية تبادل للأسرى منذ الحرب الباردة، حيث نال 24 سجينًا حريتهم، بمن فيهم الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش والجندي البحري الأمريكي السابق بول ويلان.

وأضاف تقرير أكسيوس نقلاً عن مصدر أن دميترييف ناقش فكرة التبادل الأخير مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين آخرين في الإدارة.

وقال التقرير إن روسيا تأمل أن يُظهر تبادل جديد للأسرى مع الولايات المتحدة حسن النية ويخلق المزيد من الثقة بين البلدين، مضيفًا أن دميترييف ولا المسؤول الأمريكي لم يذكرا أي السجناء من أي من الجانبين يمكن أن يكون ضمن عملية التبادل.