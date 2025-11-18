ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة اليوم، الثلاثاء ، استجابةً لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.

ما تشمله الزيارة؟

وتشمل الزيارة حفل استقبال صباحي واجتماعات في المكتب البيضاوي وعشاءً رسميا بعد ذلك.

غادر ولي العهد إلى واشنطن يوم الاثنين في زيارة رسمية، ومن المتوقع أن تشمل توقيع العديد من الصفقات والاتفاقيات.

وسيُظهر الجانبان المستوى العميق من الالتزام بشراكتهما من خلال منتدى أعمال من المقرر عقده في اليوم التالي للقاء ولي العهد مع ترامب.

طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى المملكة

يوم الاثنين، قال الرئيس إن الولايات المتحدة ستبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى المملكة العربية السعودية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنهم يريدون شراءها، لقد كانوا حليفًا رائعًا"..ثم أضاف: "نعم، سأقول إننا سنفعل ذلك. سنبيع طائرات F-35".

تأتي زيارة ولي العهد للولايات المتحدة في أعقاب رحلة تاريخية قام بها ترامب في وقت سابق من هذا العام إلى المملكة ومنطقة الخليج العربي.

زار الرئيس الأمريكي الرياض في مايو في أول زيارة خارجية رسمية له بعد توليه منصبه لولاية ثانية.

