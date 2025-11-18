تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن العالم يواجه أزمة جوع متفاقمة مع نقص الموارد بشكل كبير عن الاحتياجات، مشيرا إلى انخفاض حاد في تمويل المساعدات الإنسانية.

في تقريرها عن التوقعات العالمية لعام 2026، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومقرها روما إن من المتوقع أن يواجه 318 مليون شخص مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ في العام المقبل، وهو أكثر من ضعف العدد في عام 2019.

تقلص تمويل المساعدات الإنسانية

لكن تقلص تمويل المساعدات الإنسانية يعني أن برنامج الأغذية العالمي يخطط لمساعدة حوالي 110 ملايين شخص فقط من الأكثر ضعفًا في عام 2026، بتكلفة 13 مليار دولار، وفقًا للوكالة.

تشير التوقعات الحالية إلى أنه قد لا يتلقى سوى نصف هذا المبلغ تقريبًا.

قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، في بيان: "يعاني العالم من مجاعات متزامنة في غزة وأجزاء من السودان. وهذا أمر غير مقبول بتاتًا في القرن الحادي والعشرين".

أردفت :"يتفاقم الجوع. نعلم أن الحلول المبكرة والفعالة تنقذ الأرواح، لكننا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم".

خفضت الولايات المتحدة، أكبر مانح لبرنامج الأغذية العالمي، مساعداتها الخارجية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، كما أعلنت دول كبرى أخرى عن تخفيضات في المساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي إنه يتوقع الحصول على تمويل أقل بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي لعام 2025، مما ينتج عنه ميزانية متوقعة تبلغ 6.4 مليار دولار، بانخفاض عن 10 مليارات دولار في عام 2024.

الصراع والطقس المتطرف وعدم الاستقرار الاقتصادي

من المتوقع أن يؤدي الصراع والطقس المتطرف وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

في عام 2025، نجحت جهود البرنامج في منع المجاعة في إنقاذ المجتمعات من حافة المجاعة، لكن الأزمة العامة لا تلوح في الأفق.