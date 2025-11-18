قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

تفاقم الجوع بغزة
محمد على

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن العالم يواجه أزمة جوع متفاقمة مع نقص الموارد بشكل كبير عن الاحتياجات، مشيرا إلى انخفاض حاد في تمويل المساعدات الإنسانية.

في تقريرها عن التوقعات العالمية لعام 2026، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومقرها روما إن من المتوقع أن يواجه 318 مليون شخص مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ في العام المقبل، وهو أكثر من ضعف العدد في عام 2019.

تقلص تمويل المساعدات الإنسانية

لكن تقلص تمويل المساعدات الإنسانية يعني أن برنامج الأغذية العالمي يخطط لمساعدة حوالي 110 ملايين شخص فقط من الأكثر ضعفًا في عام 2026، بتكلفة 13 مليار دولار، وفقًا للوكالة. 

تشير التوقعات الحالية إلى أنه قد لا يتلقى سوى نصف هذا المبلغ تقريبًا.

قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، في بيان: "يعاني العالم من مجاعات متزامنة في غزة وأجزاء من السودان. وهذا أمر غير مقبول بتاتًا في القرن الحادي والعشرين".

أردفت :"يتفاقم الجوع. نعلم أن الحلول المبكرة والفعالة تنقذ الأرواح، لكننا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم".

 خفضت الولايات المتحدة، أكبر مانح لبرنامج الأغذية العالمي، مساعداتها الخارجية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، كما أعلنت دول كبرى أخرى عن تخفيضات في المساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي إنه يتوقع الحصول على تمويل أقل بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي لعام 2025، مما ينتج عنه ميزانية متوقعة تبلغ 6.4 مليار دولار، بانخفاض عن 10 مليارات دولار في عام 2024.

الصراع والطقس المتطرف وعدم الاستقرار الاقتصادي

من المتوقع أن يؤدي الصراع والطقس المتطرف وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

 في عام 2025، نجحت جهود البرنامج في منع المجاعة في إنقاذ المجتمعات من حافة المجاعة، لكن الأزمة العامة لا تلوح في الأفق.

زيادة المعاشات

تصل إلى 3500 جنيه.. زيادة مفاجئة في المعاشات بقرار من التأمينات لهؤلاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

عصام صاصا وجهاد احمد

طليقة عصام صاصا: منفصلة بقالي فترة.. ومش عشان كنت بسلم على صحابي

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

بتكوين

بتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار بعد تأجيل بيانات الوظائف الامريكية

جثامين أوكرانية - أرشيفي

أوكرانيا تستعيد 1000 جثمان من ضحايا الحرب مع روسيا

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
فوائد الكمون المغلي للتخسيس وطرق تحضيره

فوائد الكمون المغلي للتخسيس
داليا البحيري تتألق من تصميم دار أزياء بلوك ملفت

داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

