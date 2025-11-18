اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تناقش 13 بندا في اجتماعها بالقاهرة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، عن تنظيم أعمال الاجتماع (السابع عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب)، وذلك يومي 18- 19 نوفمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يأتي عقد الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية (63) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 17-18 ديسمبر 2025.

يناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الصحية الهامة، وفي مقدمته:

دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية.

متابعة التطورات بشأن الاستراتيجيات العربية المعنية بالاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة دعما للقطاعات الصحية في المنطقة العربية 2026 - 2030.

تطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة 2026-2030.

إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.

مناقشة التقارير الخاصة بالهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، وهي:

1- الهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

2- المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

3- المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

كما يتطرق الاجتماع لمتابعة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب للقرار الصادر عن

القمة العربية التنموية بشأن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية، والقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعزيز الحق في تنظيم الأسرة في الدول العربية وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بانخفاض معدلات الخصوبة.

كما سيتم بحث ومتابعة المواضيع الصحية التالية:

الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (79) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف/ مايو 2026، المقرر أن تلقيها وزيرة الصحة بمملكة البحرين.

المنتدى الوزاري العربي الأول للصحة والبيئة.

تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية.

متابعة أعمال اللجنة العربية للـتأهب والاستجابة للطوارئ.

توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات.

بحث الأمور المالية الخاصة بالصندوق العربي للتنمية الصحية.

كما أوضحت الأمانة العامة أن توصيات أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب سوف ترفع إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم إلى مجلس وزراء الصحة العرب، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك في 17-18 ديسمبر 2025.

