مهرجان صدى الأهرامات يستأنف فعالياته بعرض "سيدتي الجميلة" لباليه إيفمان العالمي

يستأنف "مهرجان صدى الأهرامات" فعالياته الفنية بعرض عالمي مبهر تقدمه فرقة "باليه إيفمان سانت بطرسبورج"، واحدة من أشهر فرق الباليه في روسيا وأوروبا وذلك على خشبة مسرح الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي الجمعة 12 ديسمبر والسبت 13 ديسمبر.

وتقدّم الفرقة عرضها الشهير "تأثير بيجمليون"، وهو عمل باليه مستوحى من الأسطورة نفسها التي ألهمت المسرحية الشهيرة "سيدتي الجميلة" لكن بصياغة مسرحية حديثة ورؤية فلسفية مميزة بتوقيع مصمم الرقصات العالمي بوريس إيفمان، المعروف بأسلوبه الفلسفي والنفسي الفريد في عالم الباليه، ويُعد هذا العمل من أبرز إنتاجات الفرقة، حيث يجمع بين الكوميديا والتراجيديا في سرد بصري يعتمد على موسيقى يوهان شتراوس الابن وتصميمات ديكور وأزياء فاخرة تُبرز الهوية الفنية للباليه الروسي المعاصر.

ويشارك في العرض نخبة من نجوم الباليه في روسيا، من بينهم فنانين مكرّمين وحائزين على جوائز "القناع الذهبي" و"السوفييت الذهبي"، ما يجعل هذه الأمسية الفنية واحدة من أقوى العروض التي يشهدها المسرح المصري خلال العام.

ويُعد العمل أحد أبرز إنتاجات الفرقة، حيث يمزج بين الدراما والكوميديا ويعرض رحلة التحول التي تخوضها بطلة من طبقة بسيطة لتصبح نجمة لامعة.

مهرجان صدى الأهرامات

ويأتي العرض ضمن برنامج مهرجان "صدى الأهرامات" الهادف إلى استضافة عروض كبرى من مختلف أنحاء العالم، ويكشف عن التوجه الفني الجديد للعاصمة الإدارية باعتبارها مركزًا ثقافيًا دوليًا يحتضن عروضًا عالمية لأول مرة في مصر.

ويُنتظر أن يشهد العرض إقبالًا كبيرًا من عشاق الباليه والجمهور المصري لما يتمتع به فريق إيفمان من شهرة واسعة وأسلوب فريد يدمج الدراما والرقص في رؤية مسرحية مبتكرة.