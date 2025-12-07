قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
فن وثقافة

مهرجان صدى الأهرامات يستأنف فعالياته بعرض "سيدتي الجميلة" لباليه إيفمان العالمي

باليه إيفمان العالمي
باليه إيفمان العالمي
سعيد فراج

يستأنف "مهرجان صدى الأهرامات" فعالياته الفنية بعرض عالمي مبهر تقدمه فرقة "باليه إيفمان سانت بطرسبورج"، واحدة من أشهر فرق الباليه في روسيا وأوروبا وذلك على خشبة مسرح الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي الجمعة 12 ديسمبر والسبت 13 ديسمبر.

وتقدّم الفرقة عرضها الشهير "تأثير بيجمليون"، وهو عمل باليه مستوحى من الأسطورة نفسها التي ألهمت المسرحية الشهيرة  "سيدتي الجميلة" لكن بصياغة مسرحية حديثة ورؤية فلسفية مميزة بتوقيع مصمم الرقصات العالمي بوريس إيفمان، المعروف بأسلوبه الفلسفي والنفسي الفريد في عالم الباليه، ويُعد هذا العمل من أبرز إنتاجات الفرقة، حيث يجمع بين الكوميديا والتراجيديا في سرد بصري يعتمد على موسيقى يوهان شتراوس الابن وتصميمات ديكور وأزياء فاخرة تُبرز الهوية الفنية للباليه الروسي المعاصر.

ويشارك في العرض نخبة من نجوم الباليه في روسيا، من بينهم فنانين مكرّمين وحائزين على جوائز "القناع الذهبي" و"السوفييت الذهبي"، ما يجعل هذه الأمسية الفنية واحدة من أقوى العروض التي يشهدها المسرح المصري خلال العام.

 ويُعد العمل أحد أبرز إنتاجات الفرقة، حيث يمزج بين الدراما والكوميديا ويعرض رحلة التحول التي تخوضها بطلة من طبقة بسيطة لتصبح نجمة لامعة.

مهرجان  صدى الأهرامات

ويأتي العرض ضمن برنامج مهرجان  "صدى الأهرامات" الهادف إلى استضافة عروض كبرى من مختلف أنحاء العالم، ويكشف عن التوجه الفني الجديد للعاصمة الإدارية باعتبارها مركزًا ثقافيًا دوليًا يحتضن عروضًا عالمية لأول مرة في مصر.

ويُنتظر أن يشهد العرض إقبالًا كبيرًا من عشاق الباليه والجمهور المصري لما يتمتع به فريق إيفمان من شهرة واسعة وأسلوب فريد يدمج الدراما والرقص في رؤية مسرحية مبتكرة.

