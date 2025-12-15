قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين يصادق على اتفاقية بين روسيا والهند بشأن نشر التشكيلات العسكرية وحركة السفن والطائرات

بوتين
بوتين
أ ش أ

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الاثنين/، على قانون يصادق على الاتفاقية الحكومية المشتركة بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر التشكيلات العسكرية ودخول السفن الحربية والطائرات العسكرية إلى أراضي البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد إجراءات نشر التشكيلات العسكرية، ودخول السفن الحربية إلى الموانئ، واستخدام الطائرات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية والهند للمجال الجوي والبنية التحتية للمطارات.
وأضافت أن الاتفاقية توفر الدعم اللوجستي للتشكيلات العسكرية للبلدين خلال التدريبات المشتركة، والمساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة في أعقاب الكوارث الطبيعية والبشرية، وفي حالات أخرى يتم الاتفاق عليها.
وأشارت إلى أن التصديق على الاتفاقية سيسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين روسيا والهند في المجال العسكري، ووضع إجراءات إخطار مبسطة لدخول السفن الحربية لأساطيل روسيا والهند إلى موانئ الدولتين، وكذلك استخدام المجال الجوي والبنية التحتية للمطارات من قبل الطائرات العسكرية لكلا الدولتين.
وكان الرئيس الروسي، قد أجرى في قت سابق من شهر ديسمبر الجاري، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بأنها "زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.
وأكد بوتين، أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند تتطور بنجاح على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنه في ديسمبر قبل 15 عامًا، تم اعتماد بيان مشترك، إيذانا بتطور العلاقات بين روسيا والهند إلى مستوى جديد وأكثر تطورا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة.
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.

