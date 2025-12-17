قومي المرأة يشارك في المؤتمر الثالث للشبكة الإقليمية للتمكين في قطاع الطاقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي الثالث للشبكة الإقليمية للطاقة للنساء
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الإقليمي الثالث للشبكة الإقليمية للطاقة للنساء في الشرق الأوسط  RENEW MENA  تحت عنوان “دفع عجلة التقدم: المرأة في تقاطع الطاقة والتحول الرقمي والوظائف”، الذى نظمه البنك الدولى.

حيث ألقت عهود وافي عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس،  أكدت خلالها على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع خبرات قيادية متميزة في قطاع الطاقة والتنمية والرقمنة عبر المنطقة، مشيرة إلى أن وجود هذا التنوع من المؤسسات والجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني يؤكد حقيقة واحدة: أن مستقبل الطاقة في المنطقة لم يعد شأناً تقنياً فقط، بل أصبح قضية تنموية واقتصادية واجتماعية مرتبطة مباشرة بالمرأة والأسرة والمجتمع.

وأشارت عهود وافي إلى أن البنية التحتية ليست مجرد خطوط كهرباء أو شبكات رقمية، بل أدوات كرامة وفرص عمل وتحسين جودة الحياة، مضيفة أنه حين تحصل الأسر على طاقة مستقرة وخدمات رقمية واتصال آمن، تتغير حياة النساء بشكل مباشر، ويصبح الإنتاج المنزلي، التجارة الرقمية، والخدمات المحلية أكثر استدامة وربحية.

وأضافت الأستاذة عهود وافي ضرورة دمج الطاقة المتجددة مع الرقمنة والخدمات المحلية، الأمر الذي سيسهم في خلق وظائف جديدة بالكامل، لا تحتاج التنقل أو الهجرة، وتستفيد منها النساء بشكل غير مسبوق، فيما أضافت أهمية خلق فرص للمرأة لدعم مستقبل الطاقة والتنمية في مصر عبر التكامل بين القطاع العام، والمرافق، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين لخلق منظومة واحدة مبنية على المهارات، التدريب، التمويل.

