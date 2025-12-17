قومي المرأة يشارك في المؤتمر الثالث للشبكة الإقليمية للتمكين في قطاع الطاقة

شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الإقليمي الثالث للشبكة الإقليمية للطاقة للنساء في الشرق الأوسط RENEW MENA تحت عنوان “دفع عجلة التقدم: المرأة في تقاطع الطاقة والتحول الرقمي والوظائف”، الذى نظمه البنك الدولى.

حيث ألقت عهود وافي عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أكدت خلالها على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع خبرات قيادية متميزة في قطاع الطاقة والتنمية والرقمنة عبر المنطقة، مشيرة إلى أن وجود هذا التنوع من المؤسسات والجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني يؤكد حقيقة واحدة: أن مستقبل الطاقة في المنطقة لم يعد شأناً تقنياً فقط، بل أصبح قضية تنموية واقتصادية واجتماعية مرتبطة مباشرة بالمرأة والأسرة والمجتمع.

وأشارت عهود وافي إلى أن البنية التحتية ليست مجرد خطوط كهرباء أو شبكات رقمية، بل أدوات كرامة وفرص عمل وتحسين جودة الحياة، مضيفة أنه حين تحصل الأسر على طاقة مستقرة وخدمات رقمية واتصال آمن، تتغير حياة النساء بشكل مباشر، ويصبح الإنتاج المنزلي، التجارة الرقمية، والخدمات المحلية أكثر استدامة وربحية.

وأضافت الأستاذة عهود وافي ضرورة دمج الطاقة المتجددة مع الرقمنة والخدمات المحلية، الأمر الذي سيسهم في خلق وظائف جديدة بالكامل، لا تحتاج التنقل أو الهجرة، وتستفيد منها النساء بشكل غير مسبوق، فيما أضافت أهمية خلق فرص للمرأة لدعم مستقبل الطاقة والتنمية في مصر عبر التكامل بين القطاع العام، والمرافق، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين لخلق منظومة واحدة مبنية على المهارات، التدريب، التمويل.