قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجدل بشأن كرة زيزو في مباراة أنجولا.. تفاصيل

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو.

زيزو

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما هو أفضل تصرف لزيزو في الكرة دي هل الشوط المباشر علي شمال الحارس أو توقيف الكرة ناحية اليمين ثم الشوط وهل الكرة دي سهلة ولا فيها صعوبة نظرا لخروج الحارس من مرماه لقفل الزوايا".

وأشاد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، بأداء منتخب مصر خلال دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بمستوى جيد جدًا، وخلق إشراك عناصر جديدة في التشكيل حالة من الثقة بين اللاعبين.

وأضاف دروجبا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى مشاركة الثلاثي مصطفى محمد، محمد صلاح، وعمر مرموش أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد يعد أفضل مهاجمي المنتخب، لكنه يفتقد للثقة اللازمة للتألق في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر على مردوده في المباريات.

وأشار دروجبا إلى أن اللاعب أحمد زيزو لم يقدم أفضل مستوياته مع المنتخب حتى الآن، مؤكدًا أن دعم اللاعبين ومنحهم الثقة هو المفتاح لاستمرار الأداء الإيجابي للفراعنة في البطولة خلال المباريات المقبلة.

زيزو الاهلي الزمالك الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

تأخير غسل الأواني

احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

فيتامين د

تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

بالصور

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

محافظ الشرقية يُشارك اجتماع مجلس جامعة الزقازيق ويُثمن دور الجامعة في أداء رسالتها التعليمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دراما رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل على كلاي

أحمد العوضي فى مسلسل على كلاي
أحمد العوضي فى مسلسل على كلاي
أحمد العوضي فى مسلسل على كلاي

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد