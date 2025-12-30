قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يثير الجدل بشأن المنتخب الأقوي في أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الناقد الرياضي عمرو الدردير ،سؤالاً مثير بشأن المنتخب الاقوي في بطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر 

وكتب عمرو الدردير ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"برأيك.. من هو المنتخب الأقوى في كأس أمم افريقيا حتى الآن؟ ".

3 سيناريوهات تحدد منافس مصر في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

وتترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر المقبلة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك بعد تعادل الفراعنة سلبيا أمام منتخب أنجولا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة المقامة حاليًا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ثمن النهائي يوم الاثنين المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب أدرار بأغادير في مباراة لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن، انتظارا لحسم هوية أفضل المنتخبات التي ستتأهل ضمن أصحاب المركز الثالث في باقي المجموعات المشاركة بالبطولة.

الفراعنة يتصدرون مجموعتهم عن جدارة

وحسم الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى ثم التغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل التعادل مع أنجولا دون أهداف في مباراة تحصيل حاصل بالجولة الثالثة ليحل منتخب جنوب أفريقيا ثانيًا برصيد 6 نقاط ثم أنجولا بنقطتين وزيمبابوي بنقطة واحدة.

راحة للاعبين بعد حسم التأهل

وعقب انتهاء دور المجموعات قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء بعد ضمان التأهل الرسمي إلى ثمن نهائي البطولة وتصدر المجموعة على أن يستأنف المنتخب استعداداته للمواجهة المقبلة فور اتضاح المنافس.

وبصدارة المجموعة الثانية، كان من المقرر أن يواجه منتخب مصر ثالث المجموعة الأولى أو ثالث المجموعة الرابعة إلا أن تأكد خروج منتخب جزر القمر صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى جعل منافس الفراعنة هو ثالث المجموعة الرابعة بشكل رسمي.

وتشهد المجموعة الرابعة صراعًا قويا قبل الجولة الأخيرة حيث يتصدر منتخب السنغال الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية فيما يأتي منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وقد ضمنت المنتخبات الثلاثة التأهل رسميًا قبل الجولة الختامية.

وتقام في الجولة الأخيرة مواجهة قوية تجمع بين السنغال وبنين إلى جانب لقاء آخر بين الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا وستحسم نتائج المباراتين ترتيب المجموعة وهوية المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث ويواجه منتخب مصر في دور الـ16.

سيناريوهات مواجهة مصر المحتملة

ويتمثل السيناريو الأول لمواجهة مصر في اصطدام محتمل مع منتخب السنغال، وذلك حال فوز بنين على السنغال وفوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا ليهبط المنتخب السنغالي إلى المركز الثالث في مواجهة مرتقبة تعيد للأذهان نهائي نسخة 2021 الذي حسمه "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية حال فوز بنين على السنغال وخسارة الكونغو أمام بوتسوانا ليحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث في لقاء ثأري بعد خروج الفراعنة أمامه بركلات الترجيح من ثمن نهائي النسخة الماضية.

وعلى أرض الواقع، تبقى مواجهة منتخب بنين هي الأقرب لمنتخب مصر حال خسارة بنين أمام السنغال مع فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا علما بأن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية كانت في نسخة 2010 وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

منتخب مصر الاهلي الزمالك الدردير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي

الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر

هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد