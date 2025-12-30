قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بدوري السلة للسيدات

سلة الأهلي
سلة الأهلي
عبدالله هشام

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الترتيبي، حيث يلتقي فريق نيو جيزة مع فريق الجزيرة، في الساعة السادسة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، يواجه الصيد نظيره هليوبوليس على صالة نادي الصيد، ويستضيف الأهلي مصر للتأمين على صالة الأهلي، ويحل سموحة ضيفًا على سبورتنج على صالة الأخير.

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب. 

السلة الأهلي الزمالك بطولة دوري السلة دوري السلة

بالصور

فيديو

