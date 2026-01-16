محمد توني يشعل سوق الانتقالات.. البنك الأهلي يراقب نجم الاتحاد وسط منافسة محلية وعروض عربية

دخل محمد توني، لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، والمعار حاليًا إلى صفوف الإتحاد السكندري، دائرة اهتمامات نادي البنك الأهلي، في إطار تحركاته لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب مع زعيم الثغر منذ انضمامه.

وكشف مصدر خاص أن نادي البنك الأهلي بدأ متابعة اللاعب بشكل جاد، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه، وحسم الصفقة في الفترة القادمة.

وأضاف المصدر أن محمد توني لا يعد خيارًا وحيدًا للبنك الأهلي، إذ يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، التي تراقب أداءه عن كثب، في ظل ما يقدمه من ثبات في المستوى وقدرات فنية وبدنية عالية في وسط الملعب، جعلته من أبرز لاعبي مركزه هذا الموسم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب تلقى بالفعل عروض احتراف من أحد الدوريات العربية، وسط ترقب من وكيله لموقف الأندية المصرية، على أن يتم حسم وجهته النهائية، وفقًا لرؤية اللاعب وطموحاته الفنية.

ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف محمد توني، في ظل تعدد العروض وتزايد الاهتمام بخدماته، خاصة مع فتح باب الانتقالات، ورغبة أكثر من نادٍ في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في مركز خط الوسط.