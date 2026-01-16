قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد توني يشعل سوق الانتقالات.. البنك الأهلي يراقب نجم الاتحاد وسط منافسة محلية وعروض عربية

حسام الحارتي

دخل محمد توني، لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، والمعار حاليًا إلى صفوف الإتحاد السكندري، دائرة اهتمامات نادي البنك الأهلي، في إطار تحركاته لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب مع زعيم الثغر منذ انضمامه.

وكشف مصدر خاص أن نادي البنك الأهلي بدأ متابعة اللاعب بشكل جاد، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه، وحسم الصفقة في الفترة القادمة.

وأضاف المصدر أن محمد توني لا يعد خيارًا وحيدًا للبنك الأهلي، إذ يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، التي تراقب أداءه عن كثب، في ظل ما يقدمه من ثبات في المستوى وقدرات فنية وبدنية عالية في وسط الملعب، جعلته من أبرز لاعبي مركزه هذا الموسم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب تلقى بالفعل عروض احتراف من أحد الدوريات العربية، وسط ترقب من وكيله لموقف الأندية المصرية، على أن يتم حسم وجهته النهائية، وفقًا لرؤية اللاعب وطموحاته الفنية.

ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف محمد توني، في ظل تعدد العروض وتزايد الاهتمام بخدماته، خاصة مع فتح باب الانتقالات، ورغبة أكثر من نادٍ في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في مركز خط الوسط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب

رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

الناتو

رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي جعل القطب الشمالي أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي والناتو

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

