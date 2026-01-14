سيد البلد.. أفشة يعلن الانضمام لـ الاتحاد السكندري

كشف محمد مجدي أفشة عن انضمامه لنادي الاتحاد السكندري، معبرًا عن سعادته بتلك الخطوة في مسيرته الكروية.

ونشر أفشة صور له بتيشيرت الإتحاد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “الاتحاد السكندري من اكبر وأهم الاندية في الكوره المصرية”.

وتابع: “سعيد بالانضمام ليهم واتمني ان يكون ليا دور في مساعده الفريق لتحقيق كل طموحاته واني اكون عند حسن ظن الجميع .. والاتحاد سيد البلد”.

وإلى جانبه أبدى محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاؤله الكبير بسوق الانتقالات الشتوية الحالية، معتبرًا إياها فرصة مهمة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على إعادة زعيم الثغر إلى موقعه الطبيعي بين كبار الكرة المصرية.

وخلال تصريحات إعلامية، كشف سلامة عن إتمام التعاقد مع محمد مجدي أفشة قادمًا من الأهلي حتى نهاية الموسم، موضحًا أن اللاعب أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص الاتحاد من أجل استعادة مستواه الفني والعودة للتألق.

ووجّه رئيس الاتحاد السكندري رسالة شكر إلى إدارة النادي الأهلي، وعلى رأسها محمود الخطيب، إلى جانب سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، تقديرًا لتعاونهم وتسهيل إتمام الصفقة.