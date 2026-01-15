قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري

افشه
افشه
يمنى عبد الظاهر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم فى نادى الاتحاد السكندرى، زعيم الثغر، الظهور الأول للاعب النادى الجديد محمد مجدى أفشة، والذى تم التعاقد معه رسمياً للانضمام إلى صفوف الفريق مقابل 10 ملايين جنيه على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالى من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، 2025/2026.

وأشعلت الصفقات الجديدة أفشة وخالد عبدالفتاح ويسرى وحيد، تدريبات الفريق تحت قيادة الكابتن تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الاول، وعدد من اعضاء مجلس الادارة الذين حرصوا على حضور التدريبات لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التى تجمع الفريقين يوم 21 يناير الجارى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد أحمد سلامه، رئيس النادى، تمم إجراءات التعاقد مع 3 صفقات هامة ضمن انتقالات الميركاتو الشتوى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، موسم 2025/2026، وهم محمد مجدى أفشة وخالد عبدالفتاح ويسرى وحيد، بالاضافة إلى المدافع عبد الرحمن جوده، لاعب نادى بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالى.

3 مواجهات مصيرية امام الاتحاد السكندرى خلال الفترة المقبلة فى الدورى الممتاز

المواجهة الأولى:

الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا يوم 21 يناير المقبل

المواجهة الثانية:

الاتحاد ضد حرس الحدود يوم 30 يناير المقبل

المواجهة الثالثة:

الاتحاد ضد طلائع الجيش يوم 6 فبراير المقبل

