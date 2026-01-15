أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم فى نادى الاتحاد السكندرى، زعيم الثغر، الظهور الأول للاعب النادى الجديد محمد مجدى أفشة، والذى تم التعاقد معه رسمياً للانضمام إلى صفوف الفريق مقابل 10 ملايين جنيه على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالى من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، 2025/2026.

وأشعلت الصفقات الجديدة أفشة وخالد عبدالفتاح ويسرى وحيد، تدريبات الفريق تحت قيادة الكابتن تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الاول، وعدد من اعضاء مجلس الادارة الذين حرصوا على حضور التدريبات لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التى تجمع الفريقين يوم 21 يناير الجارى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد أحمد سلامه، رئيس النادى، تمم إجراءات التعاقد مع 3 صفقات هامة ضمن انتقالات الميركاتو الشتوى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، موسم 2025/2026، وهم محمد مجدى أفشة وخالد عبدالفتاح ويسرى وحيد، بالاضافة إلى المدافع عبد الرحمن جوده، لاعب نادى بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالى.

3 مواجهات مصيرية امام الاتحاد السكندرى خلال الفترة المقبلة فى الدورى الممتاز

المواجهة الأولى:

الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا يوم 21 يناير المقبل

المواجهة الثانية:

الاتحاد ضد حرس الحدود يوم 30 يناير المقبل

المواجهة الثالثة:

الاتحاد ضد طلائع الجيش يوم 6 فبراير المقبل