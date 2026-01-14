سيد البلد.. قفشة يظهر في الاتحاد السكندري قبل خوض المران

ظهر محمدمجدي قفشة في مقر الاتحاد السكندري قبل خوض المران الأول مع زعيم الثغر اليوم الأربعاء، ليبدأ مشواره مع الفريق.

ونال محمد مجدي قفشة ترحيبا واسعًامن لاعبي الفريق وأعضاء النادي قبل خوض المران.

ووافق النادي الأهلي على انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.



وأعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم محمد مجدى أفشة قادماً من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.