صراع الأرقام قبل البرونز.. صلاح في مواجهة أوسيمين على ألقاب قياسية جديدة بعد ضياع حلم الذهب

تحظي مباراة مصر ونيجيريا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الأمم الافريقية 2025 التى تختتم فعالياتها غدا فى المغرب باهتمام كبير رغم تصنيفها الفني كمباراة شرفية لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتحولت المباراة عمليا إلى مسرح لصراع خاص بين نجمين من الصف الأول في القارة السمراء هما محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي التركي.

وتدخل مصر اللقاء بعد خسارتها الصعبة أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي لتتبدد آمال الفراعنة في التتويج بالنجمة الثامنة.

في المقابل يعيش المنتخب النيجيري حالة من الإحباط المضاعف عقب خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح ليس فقط بسبب ضياع فرصة الوصول للنهائي ولكن أيضًا بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026 ما جعل مباراة البرونزية بمثابة محاولة أخيرة لإنقاذ البطولة معنويًا.

صلاح .. أرقام تاريخية على المحك

بالنسبة لمحمد صلاح لا تمثل مواجهة نيجيريا مجرد محاولة لحصد ميدالية برونزية بل فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية.

ورفع نجم ليفربول رصيده التهديفي في البطولة إلى 11 هدفًا سجلها في شباك 11 منتخبًا مختلفًا ليصبح أكثر لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يسجل أمام هذا العدد من المنتخبات المتنوعة وهو رقم يعكس استمراريته وتأثيره عبر أكثر من نسخة.

كما نجح صلاح في معادلة رقم حسام حسن كثاني هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية برصيد 11 هدفًا لكل منهما فيما يتصدر الراحل حسن الشاذلي القائمة بـ12 هدفًا.

ويحتاج قائد الفراعنة إلى تسجيل هدف واحد فقط لمعادلة رقم الشاذلي بينما يمنحه تسجيل هدفين فرصة الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في البطولة القارية.

ولا تتوقف دوافع صلاح عند الأرقام القارية فقط إذ يسعى أيضًا لمواصلة الاقتراب من رقم حسام حسن كهداف تاريخي لمنتخب مصر على المستوى الدولي ما يجعل كل دقيقة يخوضها بقميص الفراعنة ذات قيمة تاريخية خاصة.

أوسيمين .. مطاردة أسطورة نيجيريا

على الجانب الآخر يدخل فيكتور أوسيمين المباراة بدوافع مشابهة إذ يقف مهاجم نيجيريا على أعتاب إنجاز تاريخي مع منتخب بلاده.

ويمتلك أوسيمين في رصيده 35 هدفًا دوليًا ويحتاج إلى هدفين فقط لمعادلة رقم الهداف التاريخي للنسور الخضر الأسطورة رشيدي يكيني الذي سجل 37 هدفًا دوليًا.

ورغم اقترابه من كسر هذا الرقم أظهر أوسيمين احترامًا لإرث يكيني مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن الأخير سيظل رمزًا خالدًا في تاريخ الكرة النيجيرية وهو ما يضفي بعدًا معنويًا خاصًا على سعيه لمعادلة الرقم أو تجاوزه.

صراع الهدافين يشعل اللقاء

وتزداد إثارة المباراة بوجود صراع مباشر بين صلاح وأوسيمين على لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويحتل الثنائي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف لكل منهما خلف إبراهيم دياز نجم منتخب المغرب المتصدر بخمسة أهداف.

ومع تبقي مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة لحسم الحذاء الذهبي ما يمنح مواجهة مصر ونيجيريا طابعًا تنافسيًا يتجاوز كونها مباراة شرفية.