5 هزائم وسر واحد .. ماذا يحدث لبرشلونة دون رافينيا؟ الأرقام تكشف مفاجأة كبرى

تلقى نادي برشلونة خسارة مفاجئة خارج أرضه أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لتتعقد حسابات الصدارة وتعود المنافسة من جديد إلى الواجهة في صراع الليجا.

بعد الهزيمة توقف رصيد برشلونة عند 49 نقطة لتمنح ريال مدريد دفعة معنوية كبيرة في سباق القمة حيث بات الفارق نقطة واحدة فقط بين المتصدر وملاحقه في وقت اشتدت فيه المنافسة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ورغم أن الخسارة جاءت نتيجة أخطاء جماعية داخل الملعب فإن غياب اسم واحد عاد ليفرض نفسه بقوة في التحليل الفني وهو الجناح البرازيلي رافينيا الذي غاب عن التشكيل الأساسي بسبب الإصابة ليواصل برشلونة سلسلة نتائجه السلبية في المباريات التي لا يتواجد فيها اللاعب منذ البداية.

غياب رافينيا

وبالنظر إلى أرقام الموسم الحالي يتضح أن القاسم المشترك بين الهزائم الخمس التي تعرض لها برشلونة في جميع المسابقات كان غياب رافينيا عن التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني هانزي فليك. الفريق الكتالوني خسر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني إلى جانب هزيمتين في دوري أبطال أوروبا وجميعها جاءت في غياب الجناح البرازيلي.

في الليجا افتقد برشلونة خدمات رافينيا في الخسارة الثقيلة أمام إشبيلية برباعية مقابل هدف ثم في السقوط أمام الغريم ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 2-1 قبل أن يتكرر السيناريو في مواجهة ريال سوسيداد الأخيرة حيث أبعدته الإصابة في الساق عن المشاركة.

أما في دوري أبطال أوروبا فغاب اللاعب عن مواجهة باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 2-1 في مباراة ظهر فيها برشلونة أقل فاعلية هجومية دون جناحه الأيسر.

هزيمة أثناء المشاركة بديلا

الهزيمة الوحيدة التي تلقاها برشلونة في وجود رافينيا كانت أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج لكن اللاعب حينها لم يكن في كامل جاهزيته حيث عاد من الإصابة وبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 62. ورغم دخوله لم يتمكن من إنقاذ الفريق الذي أنهى المباراة منقوص العدد بعد طرد المدافع رونالد أراوخو وخسر بثلاثية نظيفة.

أرقام رافينيا

ورغم معاناته المتكررة مع الإصابات هذا الموسم لا تزال أرقام رافينيا تعكس قيمته الفنية الكبيرة داخل منظومة برشلونة.

وخاض برشلونة 30 مباراة منذ بداية الموسم غاب عنها اللاعب في 10 مواجهات بسبب الإصابة بينما فضل المدرب الإبقاء عليه بديلاً في مباراتين في إطار سياسة الحذر.

وشارك الجناح البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا في 18 مباراة بمختلف البطولات ونجح في تسجيل 11 هدفًا إضافة إلى صناعة 5 أهداف أخرى ليظل أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا رغم محدودية مشاركاته.

أما على صعيد الموسم الماضي فقد قدم رافينيا واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق بعدما ساهم في 60 هدفًا خلال 57 مباراة بتسجيله 34 هدفًا وصناعته 26 تمريرة حاسمة أرقام تؤكد أن غيابه لا يمر مرور الكرام.

ومع تكرار تعثر برشلونة في غيابه بات واضحًا أن عودة رافينيا واستعادة جاهزيته الكاملة تمثل أولوية قصوى لهانزي فليك إذا ما أراد الفريق الحفاظ على الصدارة والمنافسة بقوة على جميع الألقاب حتى نهاية الموسم.