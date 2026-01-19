فليك يكشف سبب خسارة برشلونة أمام سوسيداد في الليجا

تحدث المدرب الالماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سبب هزيمة فريقه أمام ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية" "أشعر بالحزن والإحباط بسبب النتيجة، لقد سنحت لنا الكثير من الفرص الواضحة ولم تنجح في التسجيل".

وواصل: "النتيجة لا تعبر عن حقيقة ما حدث على أرض الملعب، ولكنني أحببت الطريقة التي لعبنا بها".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاء في الدفاع، ونحتاج أن نُدافع بشكل أفضل، وكنا أيضاً غير محظوظين في الجانب الهجومي".

وختم: "علينا أن تتقبل ما حدث، وأن نركز على المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التى وقعتا فيها أمام ريال سوسيداد".



خسر فريق برشلونة من نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.





