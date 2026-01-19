بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الإثنين، عن إصابة حمزة أكمان، مهاجم الفريق الأول، بتمزق في الرباط الصليبي؛ إثر مشاركته مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا.

وشارك أكمان في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لنهائي أفريقيا، واصطدم بإدوارد ميندي حارس السنغال؛ ليتعرض لإصابة قوية في الركبة، لم يكمل على أثرها اللقاء.

وقال نادي ليل، في بيان، إن أكمان خضع لفحص طبي دقيق، أظهر معاناته من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وأضاف: "بعد انضمامه إلى ليل في بداية الموسم قادمًا من جلاسكو رينجرز؛ سيغيب حمزة عن الملاعب لعدة أشهر".

وخسر منتخب المغرب لقب أمم إفريقيا لصالح السنغال في النهائي بهدف نظيف في الوقت الإضافي.