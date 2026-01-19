قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي

مجدي سلامة

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الإثنين، عن إصابة حمزة أكمان، مهاجم الفريق الأول، بتمزق في الرباط الصليبي؛ إثر مشاركته مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا.

وشارك أكمان في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لنهائي أفريقيا، واصطدم بإدوارد ميندي حارس السنغال؛ ليتعرض لإصابة قوية في الركبة، لم يكمل على أثرها اللقاء.

وقال نادي ليل، في بيان، إن أكمان خضع لفحص طبي دقيق، أظهر معاناته من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وأضاف: "بعد انضمامه إلى ليل في بداية الموسم قادمًا من جلاسكو رينجرز؛ سيغيب حمزة عن الملاعب لعدة أشهر".

وخسر منتخب المغرب لقب أمم إفريقيا لصالح السنغال في النهائي بهدف نظيف في الوقت الإضافي.

