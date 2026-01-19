أول رد فعل من كاف عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا .. ماذا قال؟

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ادانته الشديدة لأحداث انسحاب منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا التي اقيمت مساء أمس بالرباط.

وقال كاف انه يدين السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، بين منتخب المغرب ونظيره منتخب السنغال، الذي أُقيم في مدينة الرباط أمس الأحد.

واضاف:" يدين كاف بشدة أي سلوك غير لائق يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات، سوف نقوم بمراجعه كافة اللقطات المصورة وسيحيل الأمر الي الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من ثبتت إدانته.