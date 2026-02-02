تعليق قوي من رئيس إنتر ميلان بعد إلقاء مقذوف ناري بمباراة كريمونيزي

أدان جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان - متصدر الدوري الإيطالي - الحادث الذي أُلقي فيه مقذوف من المدرجات ويُزعم أنه أصاب إميل أوديرو حارس مرمى صاحب الأرض، وذلك خلال فوز فريقه 2-صفر على ملعب كريمونيزي في الدوري.

وفي بداية الشوط الثاني ألقي مقذوف ناري على الملعب وسقط بالقرب من أوديرو حارس كريمونيزي، الذي سقط أرضا لكنه لم يصب بسوء.

ولم يبد أن الدولي الإندونيسي قد أصيب، وبعد تأخير قصير وفحوصات طبية واصل اللعب.

وقال ماروتا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: "أنا هنا لأدين هذا التصرف الأحمق الذي يتعارض بشكل صارخ مع الروح الرياضية. الرياضة لها قيم بعيدة كل البعد عما رأيناه".

وتابع: "أعلم أن السلطات تحقق في الأمر، لكن ربما كان هذا التصرف منفردا، لذلك سننتظر قبل إبداء المزيد من الآراء، ومع ذلك، أعتقد أن ما أعتقده يشاركني فيه جميع مشجعي إنتر".

واختتم: "أشكر أوديرو: بفضل احترافيته، استمرت المباراة حتى النهاية، من واجبنا نشر الثقافة؛ لم نكن نتوقع حدوث شيء كهذا، ونحن ندينه بأقوى العبارات".

وسيواجه فريق إنتر ميلان، الذي يتصدر الدوري برصيد 55 نقطة من 23 مباراة، نظيره ساسولو يوم الأحد المقبل.