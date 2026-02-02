بولونيا يضم البرتغالي جواوو من يوفنتوس

أعلن نادي بولونيا الإيطالي عن تعاقده مع المدافع البرتغالي جواو ماريو، على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر بولونيا أنه تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بعقد يمتد حتى نهاية يونيو المقبل.

وسيمثل جواو ماريو، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وكذلك الجناح، إضافة لفريق بولونيا الذي يسعى للدخول بقوة في صورة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطاقات القارية الموسم المقبل.

ويحتل بولونيا المركز التاسع برصيد 30 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان جواو ماريو قد انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادما من بورتو الذي لعب له خمسة أعوام ، كما أنه شارك في خمس مباريات دولية مع منتخب البرتغال.