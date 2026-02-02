قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسوان تحصد جائزة مدينة العام السياحية بمنطقة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي

أسوان
أسوان
محمد شحتة

عرضت القناة الأولى المصرية، تقرير عن حصول محافظة أسوان على جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026 والتي تنظمها للعام الثاني على التوالي منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي.

وحصلت أسوان على أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء بالمنظمة، في تنافس مع دول أخرى تقدمت للحصول على الجائزة وهي: أذربيجان - إيران - باكستان.

وقال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن حصد مدينة أسوان جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026 بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يُعد شهادة استحقاق عالمية تؤكد مكانة جوهرة النيل كوجهة لا تشبه غيرها في العالم.

​وأوضح "محمود"، في بيان، أن اختيار أسوان من بين مدن عريقة في دول كبرى مثل إيران وباكستان وأذربيجان يعكس القوة الناعمة للدولة المصرية وقدرتها على تقديم ملف سياحي متكامل يجمع بين سحر الماضي وتطلعات المستقبل، مشيرًا إلى أن أسوان تضم كنوزًا لا تقدر بثمن، من معابد "فيلة" و"أبو سمبل" التي تشهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وصولاً إلى المسلة الناقصة التي تكشف أسرار الهندسة الفرعونية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن أسوان تتميز ببيئة طبيعية خلابة؛ حيث يلتقي النيل بالصخور الجرانيتية والجزر النباتية الخضراء، مما يجعلها المقصد الأول عالميًا للباحثين عن الاستجمام والسياحة البيئية، موضحًا أن أسوان تُمثل جسرًا ثقافيًا يربط مصر بعمقها الأفريقي، حيث تضفي الروح النوبية بألوانها، وعمارتها، وفنونها، وكرم ضيافتها نكهة خاصة تجذب السياح من شتى بقاع الأرض.

​ولفت إلى أن أسوان أصبحت مركزًا إقليميًا للمؤتمرات والمنتديات الدولية، مما عزز من صورتها كمدينة عصرية قادرة على استضافة أحداث عالمية كبرى بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أن هذا الفوز من منظمة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة يفتح آفاقًا جديدة للسوق السياحي المصري، ويُسهم في تعزيز الترويج الدولي وتسليط الضوء على أسوان كوجهة رئيسية ضمن دول منظمة الـ D8، علاوة على ​جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والمنشآت السياحية في صعيد مصر، فضلاً عن ​تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة تدفقات الوفود السياحية مما ينعكس إيجابًا على المجتمع الأسواني والحرف اليدوية التقليدية.

​وأكد أن فوز أسوان بلقب "مدينة العام السياحية 2026" هو تتويج لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع السياحة، ودعوة مفتوحة للعالم لاستكشاف المدينة التي يجتمع فيها هدوء النيل بعراقة التاريخ ودفء البشر.

مدينة العام السياحية جائزة مدينة العام السياحية أسوان منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي مدينة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد وسام،

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة حرام

هل لبس المرأة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير المجالس النيابية في جناح الأزهر

وزير المجالس النيابية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في بناء الوعي الفكري

بالصور

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد