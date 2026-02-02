محافظ أسوان: نشكر رجال الري لنجاحهم في ترميم جسر طرد محطة قورتة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لرجال الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقيادة المهندس عمر سيف النصر ، وكافة الإدارات الفرعية والجهات المشاركة تقديراً للجهود المكثفة والمتواصلة التى بذلوها على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الترميم الدائم لجسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو.

وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت تأهيل الجزء المتضرر الذى تعرض لكسر مفاجئ بإستخدام الخرسانة المسلحة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة بما أسهم فى إعادة تشغيل محطات الرى بالسلسلة وقورتة بكامل طاقتها وبصورة منتظمة دون حدوث أى تأثيرات على الأراضى الزراعية أو مصالح المواطنين .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالأداء المتميز وسرعة الإستجابة التى تحلى بها فريق العمل بالإدارة المركزية للرى بأسوان ، وهو ما أثمر عن السيطرة الكاملة على الموقف بفضل الدفع بنحو 50 معدة ثقيلة متنوعة شملت اللوادر والبلدوزرات والقلابات وسيارات النقل مما ساعد على إنجاز الأعمال فى زمن قياسى.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تعكس الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية المعنية لمواجهة أى طوارئ ، والحفاظ على أمن وإستقرار منظومة الرى بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم القطاع الزراعى وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .