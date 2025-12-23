قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
رياضة

أحمد حسن يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن آخر تطورات صفقة حامد حمدان خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ مصدر.. عرض بيراميدز الأعلى ماديا من بين كل العروض المحلية لحامد حمدان ” . 

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن الأهلي يملك توقيع حامد حمدان بالفعل، تمهيدًا لاستخدامها خلال المفاوضات الرسمية مع إدارة نادي بتروجت، للتأكيد على رغبة اللاعب في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأوضح أن كل الدلائل تؤكد رغبة حامد حمدان في اللعب للأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى حماسًا واضحًا لخوض التجربة الحمراء في المرحلة المقبلة.

وكشف شبانة أن سيد عبدالحفيظ تحدث مع حامد حمدان خلال الفترة الماضية، ونجح في الحصول على موافقته المبدئية على الانضمام للأهلي، في خطوة تعكس جدية المفاوضات وسعي النادي لحسم الصفقة مبكرًا.

وأشار شبانة إلى أن إصرار الأهلي على التعاقد مع حامد حمدان يثير تساؤلات حول مستقبل المالي أليو ديانج داخل الفريق، مؤكدًا أن هذا التحرك يجعله يشعر بوجود غموض في ملف ديانج، رغم تأكيد إدارة الأهلي أن اللاعب وافق على تجديد عقده.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد أن الأيام المقبلة ستكشف الصورة الكاملة لمصير الصفقة، وكذلك موقف ديانج، في ظل تحركات قوية للأهلي لتدعيم صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

احمد حسن حامد حمدان بيراميدز

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

أرشيفية

زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون يحققون تقدما مع الفريق الأمريكي بمحادثات السلام

أرشيفية

وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السوري في موسكو قريبا

أرشيفية

روسيا تبلغ واشنطن رسميًا بمخاوفها من التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

