أحمد حسن يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن آخر تطورات صفقة حامد حمدان خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ مصدر.. عرض بيراميدز الأعلى ماديا من بين كل العروض المحلية لحامد حمدان ” .

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن الأهلي يملك توقيع حامد حمدان بالفعل، تمهيدًا لاستخدامها خلال المفاوضات الرسمية مع إدارة نادي بتروجت، للتأكيد على رغبة اللاعب في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأوضح أن كل الدلائل تؤكد رغبة حامد حمدان في اللعب للأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى حماسًا واضحًا لخوض التجربة الحمراء في المرحلة المقبلة.

وكشف شبانة أن سيد عبدالحفيظ تحدث مع حامد حمدان خلال الفترة الماضية، ونجح في الحصول على موافقته المبدئية على الانضمام للأهلي، في خطوة تعكس جدية المفاوضات وسعي النادي لحسم الصفقة مبكرًا.

وأشار شبانة إلى أن إصرار الأهلي على التعاقد مع حامد حمدان يثير تساؤلات حول مستقبل المالي أليو ديانج داخل الفريق، مؤكدًا أن هذا التحرك يجعله يشعر بوجود غموض في ملف ديانج، رغم تأكيد إدارة الأهلي أن اللاعب وافق على تجديد عقده.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد أن الأيام المقبلة ستكشف الصورة الكاملة لمصير الصفقة، وكذلك موقف ديانج، في ظل تحركات قوية للأهلي لتدعيم صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.