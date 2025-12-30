قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
رياضة

طارق السيد بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق: لك الله يا زمالك

احمد عبد الرؤوف
احمد عبد الرؤوف
ميرنا محمود

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك رحيله عن قيادة الفريق الأبيض بعد رحلة قصيرة بدأت في نوفمبر الماضي.

وعلق  طارق السيد نجم الزمالك السابق علي رحيل أحمد عبد الرؤوف  في منشور عبر فيسبوك كاتبا:شكراً عبد الرؤوف ولك الله يا زمالك.


وكتب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عبر حساباته الرسمية: "تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته".

"سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف".

"شكرا للكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكرا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقية، شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي".

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

أحمد عبد الرؤوف الزمالك رحيل أحمد عبد الرؤوف طارق السيد

