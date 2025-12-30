شوبير يكشف سبب عدم انتقال حامد حمدان للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب عدم انتقال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق الكرة الأول بنادي بتروجيت إلى صفوف النادي الأهلي.

وكتب شوبير: بوضوح ومنعا للاجتهادات عدم ضم حامد حمدان كان رؤية فنية للمدرب فقط لاغير.

وكانت صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، قد اشتعلت في الساعات الأخيرة بعد أن دخل بيراميدز على خط المفاوضات القوية.

وقال مصدر مسئول إن النادي الوحيد الذي قدم عرضا رسميا الي اللاعب حتي الآن هو بيراميدز، بينما كان هناك اتصال وحيد جمع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالاشراف على قطاع الكرة مع وكيل اللاعب سمير الحاوي قبل 10 أيام ولم يحدث أي جديد حتي الان.

وأثار سمير الحاوي التكهنات بعد أن كشف عبر حسابه بموقع انستجرام أنه لم يدل بأي تصريحات منذ حواره مع ابراهيم فايق عبر قناة ام بي سي مصر.

وأضاف المصدر ان الزمالك قطع مفاوضاته منذ أربعة أيام ولم يتواصل احد مع اللاعب منذ ذلك الحين والأهلي يترقب من بعيد.