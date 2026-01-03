قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

واشنطن تمنع الطائرات الأمريكية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي

المجال الجوي
المجال الجوي
ناصر السيد

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم السبت، تحليق الطائرات الأمريكية على جميع الارتفاعات في المجال الجوي الفنزويلي، مُعللةً ذلك بـ"مخاطر على سلامة الطيران مرتبطة بنشاط عسكري جارٍ".

القصف الأمريكي ضد فنزويلا

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أربعة إشعارات للمهام الجوية (NOTAMs) حوالي الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تغطي أربع مناطق معلومات طيران في فنزويلا وحولها: سان خوان، وبياركو، ومايكيتيا، وكوراساو.

ولم تُفصح إدارة الطيران الفيدرالية عن الجهة العسكرية المشاركة في هذا النشاط، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

وفي سياق متصل، أفاد مصدرٌ بأن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لم تُخطر مسبقًا بأي ضربات عسكرية محتملة في فنزويلا.

وقال مصدرٌ مطلعٌ لشبكة CNN صباح السبت إن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لم تُخطر مسبقًا بأي عمل عسكري محتمل في فنزويلا.

ولم يلتزم مسؤولو إدارة ترامب بإبلاغ لجان الكونجرس قبل أي ضربات برية محتملة في فنزويلا، على الرغم من إصرار بعض المشرعين على ضرورة إخطارهم قبل اتخاذ أي إجراء عسكري.

واتهمت فنزويلا الجيش الأمريكي بـ"العدوان العسكري" بعد انفجارات هزت البلاد فجر السبت.

المجال الجوي اللبناني

هزت انفجارات قوية ومتتالية العاصمة الفنزويلية كاراكاس فجر اليوم، في تطور أمني خطير يأتي مع مطلع عام 2026، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بفنزويلا، وازدياد الضغوط الأمريكية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة، مع تصاعد أعمدة دخان من عدة مواقع، في حين أكدت وكالة أسوشيتد برس سماع سبعة انفجارات على الأقل.

كما ذكرت رويترز أن التيار الكهربائي انقطع عن منطقة قريبة من قاعدة عسكرية جنوب كاراكاس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات حربية فوق المدينة.

