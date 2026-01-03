قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس

وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز
وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز
ناصر السيد

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، يوم السبت أن عدد من التفجيرات وقعت في كاراكاس وفارجاس وميراندا وأراجوا.

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز

وقال وزير الدفاع الفنزويلي في أول تصريح بعد القصف الأمريكي ضد بلاده عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام" : "تُعلم القوات المسلحة الوطنية البوليفارية العالم أجمع أنه في الساعات الأولى من اليوم، 3 يناير 2026، كان الشعب الفنزويلي هدفًا لأبشع عدوان عسكري من قبل حكومة الولايات المتحدة".

قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية

وفي وقت سابق من يوم السبت، أكدت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) اندلاع حريق وتضرر السياج المحيط بقاعدة الجنرال فرانسيسكو دي ميراندا الجوية، المعروفة أيضاً باسم لا كارلوتا، وهي المطار العسكري الرئيسي في كاراكاس، وذلك بعد أن نددت الحكومة الفنزويلية بـ"عدوان عسكري" من جانب الولايات المتحدة.

وإلى جانب الحريق، شوهدت مخلفات الأشجار وأضرار في الطريق السريع الرئيسي بالمدينة، المجاور للمنشأة العسكرية، في الموقع. كما شوهد أفراد يرتدون الزي العسكري في مركبات يحيطون بالمنطقة.

فنزويلا تعلن الطوارئ

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد إدانته "عدواناً عسكرياً ارتكبته حكومة الولايات المتحدة الحالية"، في أعقاب الانفجارات التي وقعت فجر السبت في كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا المجاورة.

سُمعت دويّ انفجارات مصحوبة بأصوات طائرات تحلق فوق سماء كاراكاس فجر السبت، في الوقت الذي نددت فيه فنزويلا بـ"تهديدات" إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نشر قوات عسكرية في منطقة الكاريبي، وتحذيرات من هجمات برية.

انتشرت صور الانفجارات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق متفرقة من العاصمة الفنزويلية، بينما أفاد مستخدمون بوقوع انفجارات في قاعدة فورت تيونا العسكرية الرئيسية غرب المدينة، وفي قاعدة لا كارلوتا الجوية.

وزير الدفاع الفنزويلي الهجوم الأمريكي ضد كاركاس قصف قاعدة لا كارلوتا الجوية وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز الرئيس الفنزويلي

