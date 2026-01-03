قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي

ناصر السيد

أظهرت لقطات فيديو حريقًا هائلًا وانفجارات في مطار هيجيروتي في فنزويلا، بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف العاصمة كاراكاس وعدد من المناطق الأخرى وبدأ في وقت سابق من يوم السبت. 

وقالت شبكة سي إن إن، إنه يمكن رؤية كرات نارية متعددة تتصاعد في السماء فوق موقع الحريق بمطار هيجيروتي ، الذي يبدو أنه نظام دفاع جوي يحترق.

ويعد مطار هيجيروتي، هو ثاني مطار فنزويلي يتعرض للهجوم في غارات جوية فجر السبت.

وزير الدفاع الفنزويلي

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن عدد من التفجيرات وقعت في كاراكاس وفارجاس وميراندا وأراجوا.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي في أول تصريح بعد القصف الأمريكي ضد بلاده عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام" : "تُعلم القوات المسلحة الوطنية البوليفارية العالم أجمع أنه في الساعات الأولى من اليوم، 3 يناير 2026، كان الشعب الفنزويلي هدفًا لأبشع عدوان عسكري من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) اندلاع حريق وتضرر السياج المحيط بقاعدة الجنرال فرانسيسكو دي ميراندا الجوية، المعروفة أيضاً باسم لا كارلوتا، وهي المطار العسكري الرئيسي في كاراكاس، وذلك بعد أن نددت الحكومة الفنزويلية بـ"عدوان عسكري" من جانب الولايات المتحدة.

وإلى جانب الحريق، شوهدت مخلفات الأشجار وأضرار في الطريق السريع الرئيسي بالمدينة، المجاور للمنشأة العسكرية، في الموقع. كما شوهد أفراد يرتدون الزي العسكري في مركبات يحيطون بالمنطقة.

