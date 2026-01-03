القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. جاء الإعلان عبر حساب ترامب على منصة Truth Social، حيث كتب:

“الجيش الأمريكي أتم بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، وتم اعتقال مادورو وزوجته ونقلهم خارج البلاد.”

وتُعد هذه العملية الأولى منذ 36 عامًا التي يتم فيها اعتقال رئيس دولة أثناء توليه الحكم على أراضيه من قبل قوات أمريكية خاصة، منذ عملية القبض على الرئيس البانامي مانويل نورييغا عام 1990.

تفاصيل العملية: اعتقال مدعوم بالقانون الأمريكي



أكد ترامب أن العملية كانت عملية اعتقال دقيقة مرتبطة بجهات إنفاذ القانون الأمريكية، وليس مجرد هجوم عسكري. وبيّن أن العملية نفذت بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، في إشارة إلى دور هيئات مثل إدارة مكافحة المخدرات DEA التي سبق أن وجهت اتهامات لمادورو بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

وأفاد محللون بأن العملية كانت هجينة، حيث قدمت الوكالات القضائية الأمريكية التبرير القانوني للعملية، بينما استخدمت القوات العسكرية الأمريكية القوة المادية لضمان السيطرة على مادورو وزوجته.

ردود الفعل في فنزويلا

وقبل ساعات من الاعتقال، أعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد، مع بيان جاء فيه: “الهجوم الأمريكي بدأ”. ويعكس هذا الإعلان حالة التوتر الشديد التي سادت في الساعات الأولى للعملية، والتي جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، شملت حصارًا بحريًا وضربات دقيقة لاستهداف البنية التحتية والضغط على نظام مادورو للاستسلام.